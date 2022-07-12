Под Мелитополем горит еще одна база оккупантов: что известно

Местные сообщают, что слышали большое количество взрывов

В поселке Мирное Мелитопольского района горит база воинской части Министерства чрезвычайных дел, которая находится под блокадой оккупационной армии россии.

Соответствующую информацию обнародовал городской голова Иван Федоров в своем Телеграмм-канале, отметив, что именно туда ранее была стянута военная техника россиян после атаки украинских Вооруженных сил российской базы, расположенной недалеко от аэродрома в Мелитополе.

Кроме того, чиновник добавил, что по сообщению здешних жителей, неподалеку от Мирного, раздалось около 25 взрывов, после чего из базы оккупантов начал виднеться плотный черный дым.

"Надеемся на хорошие новости! Верим в ВСУ!", – говорится в тексте публикации.

Читайте также: Категория Запорожье Минус одна база оккупантов: мэр Мелитополя прокомментировал ночные взрывы (видео) С трех часов ночи в городе прогремело не менее 30 взрывов

Ранее "Телеграф" сообщал, как во временно оккупированном Мелитополе украинские защитники нанесли мощный удар по позициям россиян, в результате чего оккупанты понесли значительные потери в личном составе.

Также напомним, как сейчас живет оккупированный российскими захватчиками Мелитополь, где с полок магазинов постепенно исчезает даже хлеб.