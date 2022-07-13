Главный коллаборант Херсонщины в больнице: стало известно, как он навредил себе

У коллаборанта проблемы со здоровьем

Предатель Украины Владимир Сальдо, которого оккупанты назначили "главой Херсонской областной администрации", попал в больницу.

Об этом в среду, 13 июля, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Espreso.TV. По словам Хланя, это может быть связано с онкологическими проблемами у гауляйтера.

Хлань отметил, что ранее Сальдо лечился в Израиле, однако теперь может рассчитывать только на местную медицину, которую он, по сути, разрушил сам. После оккупации лучшие специалисты выехали и продолжают выезжать из областного центра в неоккупированную часть Украины.

"Вероятно это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. Но как прозаично. До этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств. Понимаю, что для Сальдо их найдут, но может и здесь — решит карма, не дожидаясь ВСУ", — заявил Хлань.

Отметим, Сальдо является одной из главных целей для украинских партизанов. В июле коллаборанта якобы пытались взорвать в его собственном автомобиле, однако бомбу обнаружили.

Ранее сообщалось, что местного гауляйтера ликвидировали на Харьковщине.