Ракетная угроза для всей страны: в Черном море снова увеличилось количество российских кораблей

Количество опасных боеприпасов, которые могут быть выпущены по мирной инфраструктуре, тоже выросло

Из портов оккупированного Крымского полуострова вновь выпустили несколько дополнительных российских военных кораблей для усиления уже присутствующих в Черном море единиц вражеского флота. На утро 14 июля их общее количество составляло восемь, пять из которых являются носителями крылатых ракет.

Такую информацию сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг". Как отмечают украинские военнослужащие, присутствие надводных и подводных военных объектов в море несет опасность фактически для всей территории Украины, а не только южных областей.

Всего корабельная группировка россиян пока составляет восемь единиц — три надводных ракетных носителя, две подлодки и три больших десантных судна. Всего на их борту может размещаться до 32 ракет типа "Калибр".

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Вместе с этим военные отмечают, что борьба с врагом активно продолжается на суше, в том числе на Одесчине. В регионе был осужден до восьми лет лишения свободы российский агент-иностранец. Мужчина периодически приезжал на территорию Украины, планируя ряд террористических атак. Его действия курировали спецслужбы рф, которые находятся в непризнанном Приднестровье.

Прежде всего планы агента несли опасность волонтерским и патриотическим организациям, также он вел наблюдение за перемещениями военной техники ВСУ. Впрочем, теперь шпион не сможет помочь врагу, ведь надежно упрятан за решетку.

Тем временем юг Украины продолжает страдать от российских атак. Как сообщал "Телеграф", утро 14 июля началось со взрывов в прифронтовом Николаеве. Известно о попадании вражеских ракет в несколько гражданских объектов.