Полсотни снарядов по спящим людям: появились фото последствий обстрела Никополя
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 860
Стрельбу открыли среди ночи, как раз когда люди спали в своих домах
В ночь на понедельник, 18 июля, российские военные выпустили десятки снарядов по жилым кварталам и инфраструктуре Никополя. Зафиксированы значительные разрушения, пострадала пожилая женщина.
Об этом утром 18 июля отчитался руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Стоит заметить, что данные о взрывах в Никополе появились около полуночи и местная власть призвала жителей не выходить из домов. Потом были еще обстрелы в течение ночи.
Как стало известно на утро, обстрел велся из реактивных систем залпового огня, и всего было выпущено порядка 60 снарядов.
"Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице. Разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт", — говорится в сообщении.
Специалисты уже работают над восстановлением повреждений.
Стоит заметить, что Никополь долгое время был весьма спокойным тыловым городом, однако с вечера 12 июля обстрелы резко усилились, — тогда оккупанты вели огонь из оккупированного Энергодара по другую сторону Днепра.
Как сообщал "Телеграф", накануне мощно ударили и по предприятиям Николаева.