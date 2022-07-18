Полсотни снарядов по спящим людям: появились фото последствий обстрела Никополя

Стрельбу открыли среди ночи, как раз когда люди спали в своих домах

В ночь на понедельник, 18 июля, российские военные выпустили десятки снарядов по жилым кварталам и инфраструктуре Никополя. Зафиксированы значительные разрушения, пострадала пожилая женщина.

Об этом утром 18 июля отчитался руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Стоит заметить, что данные о взрывах в Никополе появились около полуночи и местная власть призвала жителей не выходить из домов. Потом были еще обстрелы в течение ночи.

Как стало известно на утро, обстрел велся из реактивных систем залпового огня, и всего было выпущено порядка 60 снарядов.

"Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице. Разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт", — говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над восстановлением повреждений.

Разрушены десятки жилых домов

Стоит заметить, что Никополь долгое время был весьма спокойным тыловым городом, однако с вечера 12 июля обстрелы резко усилились, — тогда оккупанты вели огонь из оккупированного Энергодара по другую сторону Днепра.

Как сообщал "Телеграф", накануне мощно ударили и по предприятиям Николаева.