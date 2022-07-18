Укр

Полсотни снарядов по спящим людям: появились фото последствий обстрела Никополя

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Никополь попал под новый мощный обстрел Новость обновлена 18 июля 2022, 07:52
Никополь попал под новый мощный обстрел

Стрельбу открыли среди ночи, как раз когда люди спали в своих домах

В ночь на понедельник, 18 июля, российские военные выпустили десятки снарядов по жилым кварталам и инфраструктуре Никополя. Зафиксированы значительные разрушения, пострадала пожилая женщина.

Об этом утром 18 июля отчитался руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Стоит заметить, что данные о взрывах в Никополе появились около полуночи и местная власть призвала жителей не выходить из домов. Потом были еще обстрелы в течение ночи.

Как стало известно на утро, обстрел велся из реактивных систем залпового огня, и всего было выпущено порядка 60 снарядов.

"Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице. Разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт", — говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над восстановлением повреждений.

Никополь обстрел сегодня
Разрушены десятки жилых домов
Никополь обстрел сегодня
Никополь обстрел сегодня

Стоит заметить, что Никополь долгое время был весьма спокойным тыловым городом, однако с вечера 12 июля обстрелы резко усилились, — тогда оккупанты вели огонь из оккупированного Энергодара по другую сторону Днепра.

Никополь Энергодар на карте

Как сообщал "Телеграф", накануне мощно ударили и по предприятиям Николаева.

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