Еще один дом рухнул под обстрелами на Донетчине: под завалами погибли люди (фото)

Рано утром в понедельник, 18 июля, российские военные обстреляли не только Никополь и Николаев, — в очередной раз досталось и Донбассу. Под обстрел попал Торецк Донецкой области, из-за чего рухнул жилой дом и погибло шесть человек.

Фото с места событий показало региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что во время обстрела снаряд попал прямо в двухэтажный дом, где на тот момент прятались люди, — здание рухнуло, из-под завалов достали пятерых погибших и троих пострадавших, один из которых потом скончался в больнице.

Итого, вследствие "прилета" по этому дому погибло шесть человек.

Здание просто обвалилось

Завалами придавило людей

Спасатели сделали все возможное, чтобы спасти пострадавших

Стоит заметить, что Торецк находится совсем недалеко от проведения боевых действий, ввиду чего обстановка там всегда была неспокойной.

Торецк на карте боевых действий

Как сообщал "Телеграф", прошлой большой трагедией на Донбассе был обстрел Часового Яра под Бахмутом, — там снаряд попал в многоэтажный дом, вследствие чего под завалами погибли десятки людей, в том числе и один ребенок.