"Бывают допросы, а некоторых избивают": украинский врач рассказал, что происходит в оккупации

Вырваться из оккупации сейчас довольно рискованно

Большая часть жителей на временно оккупированной территории Запорожской области ждет ВСУ и деоккупации.

Об этом в интервью НВ поделился врач одной из больниц, которая находится на оккупированной территории. Доктор с 10-летним опытом рассказал, что сейчас происходит в оккупации.

Врач отметил, что буквально с первых дней полномасштабной войны захватчики оккупировали его город, а в больницу стали поступать много мирных жителей с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. Затем на лечение привозили российских солдат, а также пленных украинских военных. Сейчас российских солдат лечат только российские врачи.

По словам рассказчика, большинство медперсонала выехало из города, а потому работать приходиться намного больше. Кроме того, врач подчеркнул, что из-за блокады со стороны россиян в оккупации возникли проблемы со многими медикаментами и не только.

"Многих медикаментов нет. Российские военные не пропускали автобусы с медпрепаратами, поэтому возник дефицит расходных материалов, в том числе даже перчаток, бинтов, растворов для обработки ран", — рассказал доктор.

Врач отметил, что не подписывал никаких бумаг с оккупантами, но те выдали ему вторую зарплату — в российских рублях. Он считает, что вскоре ему предложат российский паспорт, чтобы и дальше продолжать работать в больнице. Из-за этого он попытается вырваться из оккупации, правда, сделать это сейчас довольно непросто и рискованно, ведь далеко не всех врачей захватчики готовы отпустить.

"Из моего города, например, можно попытаться выехать либо в северном направлении — в Запорожье, либо в южном — через Крым. Если ехать в сторону Запорожья, то многие стоят в огромных колоннах на эвакуацию, едва ли не неделю. А если ехать в сторону Крыма, то вроде бы большую часть желающих выпускают, но я также слышал, что там бывают допросы, а некоторых избивают. Но когда едешь в Крым, то хотя бы снаряд не прилетает рядом с машиной. Как минимум, это лучше", — считает рассказчик.

Врач отметил, что в магазинах уже появились российские товары, а расчет производится и в гривнах, и в рублях. В его городе есть вода и электричество, однако отсутствует газоснабжение. Он добавил, что большинство населения ждет украинскую армию, хотя есть и коллаборанты, и стукачи. Люди хотят вновь жить в Украине полноценной жизнью, а не в постоянном страхе, как сейчас.

"А вообще большая часть жителей на временно оккупированной территории ждет ВСУ и деоккупации. Ведь все видят, что происходит на самом деле, и многие из тех, кто раньше был нейтральными, теперь стали проукраински настроенными. Хотя, конечно, есть и те, которые перешли на сторону врага. А еще стало много стукачей. Назвать это полноценной жизнью нельзя — постоянный страх. Но даже это не мешает появлению в городе проукраинских листовок, фото которых распространяются в местных группах", — закончил врач.

Ранее сообщалось, что россияне "освободили" людей от заработка и отдыха в Кирилловке.

Напомним, оккупанты устроили в Бердянске некурортный сезон.