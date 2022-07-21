Шторм мешает россяинам в Черном море, а украинская авиация — на суше: подробности

Огневая поддержка украинской армии с воздуха усилилась в разы

В Черном море продолжает бушевать шторм, который значительно мешает планам российских оккупантов создавать дополнительные ракетные угрозы территории нашей страны. Тем временем украинские защитники используют такое относительно "затишье" по назначению — работают с помощью авиации по скоплениям вражеских сил и техники. Лишь за последние сутки на южном фронте было совершено десять таких атак.

Об этом отчитались в свежей сводке представители оперативного командования "Юг". Как говорят военнослужащие, обстановка в регионе остается слегка напряженной, однако ВСУ делают все для сдерживания врага и нанесения ему максимального урона.

На море ситуация остается практически неизменной. Бушующий шторм продолжает подкидывать к берегам вражеские мины, что еще раз подтверждает необходимость воздержаться от плаванья в Черном море. Но есть и хорошие новости — российских военных кораблей сейчас в акватории находится всего три — два ракетных носителя и один большой десантный.

Тем временем на суше продолжается серьезное противостояние авиации. Пока враг пытается использовать налеты с участием пару боевых вертолетов, наши защитники отрабатывают по российских позициях на полную катушку. Лишь 20 июля они совершили 10 полноценных авиаатак на южном направлении, из которых три вертолетных, семь — с использованием штурмовиков и бомбардировщиков.

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Как сообщают в ОК "Юг", вражеские опорные пункты были повреждены минимум пять раз, еще трижды нашим парням удалось попасть в скопления техники и живой силы врага на Херсонщине. Также по одному складу боеприпасов авиация уничтожила на временно оккупированной территории Николаевской и Херсонской областей.

В целом за сутки украинские военнослужащие на южном направлении выполнили около 200 огневых заданий, в результате чего армия рф не досчиталась минимум 111 солдат и офицеров, более десятка броневиков и других автомобилей, двух артиллерийско-минометных установок "Нона-С", беспилотника "Элерон", гаубицы "Мста-Б". Также нашим парням подтвердили успешную ликвидация командного пункта российских захватчиков и шести складов с боеприпасами на территории Херсонской области. Так держать!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 21 июля в оккупированном Херсоне звучали мощные взрывы. Также громко было и в области.

Днем же ВСУ подтвердили дважды успешное попадание по стратегическому Антоновскому мосту, возле которого находятся расположения российских солдат в Херсоне.