Уже 26 жертв атаки на Винницу: врачи не смогли спасти девушку с ожогами 98% тела

В день ракетного удара россиян девушка возвращалась домой после приема у врача

Россияне продолжают забирать жизни мирных украинцев. Так, в одной из больниц Винницы скончалась 20-летняя Ольга Лысенко, которая стала жертвой ракетного удара, произошедшего 14 июля. Она стала 26-й из списка погибших в результате подобной бесчеловечной атаки российских оккупантов на Винницу.

Информацию о смерти девушки сообщил руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов в личном Telegram-канале. По его словам, винничанка оказалась на пострадавшей площади Победы после того, как посетила стоматолога.

Местные медиа информировали, что Ольга Лысенко является дочерью одного из сотрудников Седьмого апелляционного административного суда Винницы. Коллеги ее отца собирали деньги на медицинское обслуживание пострадавшей девушки, ведь она получила около 98% ожогов всего тела.

Ольга Лысенко только начинала жить

Врачи не обещали хорошего исхода, но до последнего боролись за ее жизнь. Все это время Ольга находилась в реанимации между жизнью и смертью. К сожалению, спустя неделю после трагедии девушка таки скончалась. Полученные ею травмы оказались слишком серьезными.

Все украинцы скорбят вместе с жителями Виннице по еще одной невинной жертве путинского режима.

Следует отметить, что два дня назад список погибших винничан пополнился еще одним именем. 25-й погибшей стала медик Наталья Фальштинская, у которой остались трое детей. Во время атаки женщина вела прием в той самой клинике, в которую угодила российская ракета.

Напомним, что корреспондент "Телеграфа" лично побывал на месте происшествия в Виннице и запечатлел для истории, как выглядел эпицентр ракетного удара.