Курортный сезон в городе на Азовском море так и не начался

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области в 2022 году остался без людей и заработка благодаря россиянам, которые временно оккупировали населенный пункт.

Пользователь "Земеля" опубликовал на своем YouTube-канале кадры с оккупированного курорта на берегу Азовского моря. Мужчина показал кадры опустевшего городка.

Мужчина показал, что случилось с курортом после прихода россиян. Большинство объектов туристической инфраструктуры попросту закрыты. Парень отметил, что специально не снимает на камеру "милицию" и Z-солдат, чтобы к нему не возникало вопросов со стороны захватчиков.

На кадрах видно, что центральная площадь поселка, на которой раньше в любое время суток кипела жизнь, стала безлюдной. А на центральном пляже, где не было куда яблоку упасть, отдыхают лишь местные жители. "Земеля" отметил, что в разгар сезона нет ни людей, ни медуз.

"Азовское море скучает по всем, кто приезжал сюда из Харькова, Днепра, Запорожья", — сказал мужчина.

Кроме того, "Земеля" отметил, что объекты на Федотовой косе закрыты на замок.

Ранее сообщалось, что кремлевская верхушка во главе с кровавым диктатором владимиром путиным стремится организовать так называемые "референдумы" на оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. А во временно оккупированном Энергодаре готовится очередная провокация россиян на ЗАЕС.