Лисичанск — это Украина! Российские пропагандисты в истерике от "приема" местных жителей

Оставшиеся горожане прямо на улицах проклинают "освободителей"

Российские пропагандисты знатно удивлены, что жители временно оккупированного Лисичанска настроены к захватчикам максимально враждебно. Как известно, после вынужденного отхода ВСУ от города в начале июля его заняли вражеские военные. Однако Лисичанск продолжает давать бой — пусть даже исключительно психологический.

На истерики россиян обратил внимание журналист Денис Казанский. В своем Telegram-канале он опубликовал скрин публикации одного из пропагандистских "военкоров" Романова, который пытается весьма своеобразно объяснить, почему же горожане так ненавидят солдат армии противника.

Среди прочих предположения — якобы задействование "практический всей молодежи" в территориальной обороне ВСУ. При этом пропагандист противоречит сам себе, добавляя, что почти все молодые люди выехали из Лисичанска, когда украинским военнослужащим пришлось отступить. Романов даже называет локацию отступления — Днепр.

"Вместе с тем в городе остались их родственники, знакомые, друзья (в том числе тех, кого мы заминусили при наступлении). И они активно и всесторонне оказывают информационную и иную поддержку действующим в городе Украинским ДРГ, которые в свою очередь по ночам минусуют посты "ополченцев", — продолжает стоить предположения пропагандистский журналист.

Среди прочего, что его поразило — это патриотические росписи по всему городу. Неутомимые жители Лисичанска писали национальные лозунги, а также цитировали украинские стихи, что весьма раздражает российских захватчиков.

Такими надписями Лисичанск встретил оккупантов

Также Романов говорит, что многие местные встречают "освободителей" матерными ругательствами и неприличными жестами.

"Да, все это пишет не Арестович, а реальный человек с той стороны, который работает на линии фронта и которому уж точно нет смысла врать в пользу Украины, — говорит Денис Казанский. — Привет всем, кто любит рассказывать про тотально пророссийский, сепарский Донбасс. Сама же россия очень многих вылечила от любви к "русскому миру"".

Лисичанск сейчас находится далеко за линией фронта

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько российских солдат погибло в боях при попытке захвата Лисичанска и Северодонецка. Впечатляющую цифру озвучил министр обороны Алексей Резников.

Также мы писали, какие важные задачи ВСУ успели выполнить перед своим отходом из Лисичанска.