На Волыни из-за вражеских БПЛА погиб местный житель: подробности и первые кадры с места

На месте падения летательного аппарата возник пожар, который перекинулся на дома

В понедельник, 25 июля, на 152 день войны в Украине в Волынской области прогремели несколько мощных взрывов. Выяснилось, что вовремя сработала противовоздушная оборона, которая в небе над регионом сбила два вражеских беспилотника. К сожалению, обломок одного из них упал на частный дом – там погиб 66-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в собственном Telegram-канале. Он добавил, что еще несколько человек получили ранения, когда обломки БПЛА упали на дома.

"Сегодня, 25 июля, на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице", — Написал глава военной администрации.

Между тем, в сети появились первые кадры с места падения обломков вражеского беспилотника — это произошло в селе Дубовое. По данным местных СМИ, куски БПЛА упали прямо на частный дом. На месте вспыхнул пожар, перекинувшийся на соседние имения. Погиб 66-летний мужчина, который в этот момент находился в доме, а ранения получили двое детей. Предварительно известно, что они были доставлены в больницу с ожогами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что днем ранее взрывы раздались в Хмельницкой области, их слышали в районе Каменец-Подольского. Как выяснилось, 24 июля силы украинского ПВО ликвидировали в небе 4 из 4 ракет, выпущенных россиянами по этой области.