Безлюдные пляжи и отсутствие налички в банкоматах: как живет оккупированный Геническ

Местные жители мечтают о возвращении украинской власти над городом

На территории временно оккупированной Херсонщины подавляющее большинство пляжей, на которых еще прошлым летом не было и свободного города, теперь можно сравнить с безлюдными островами. В частности, одним из самых популярных городов для любителей "тихого" отдыха был маленький городок Геническ, который сейчас для украинцев недоступен из-за военной оккупации россии.

Как пишет издание "НВ", вражеская техника заехала в Геническ еще в первый день вторжения — 24 февраля. Здешние жители, которые соглашаются давать комментарии исключительно при условии полной анонимности, в первые дни оккупации городу удавалось жить нормами действующего украинского законодательства, однако с каждым днем ситуация только ухудшалась. Оккупанты вывозили некоторых горожан в одно из местных училищ на так называемый "подвал".

Впоследствии россияне сняли по зданиям украинские флаги и вывешивали свои триколоры. Кроме того, заново установили ранее снесенный памятник Ленину и даже отключили вещание украинских телеканалов и радиоточек.

Временно оккупированный Геническ похож на безлюдный остров, хотя раньше кишил отдыхающими

Люди оккупационными властями недовольны и мечтают о возвращении украинского.

Несмотря на то, что основной валютой в Геническе до сих пор является гривна, россияне все же пытаются постепенно перевести торговлю на рубли. В частности, исключительно за российские рубли можно приобрести топливо на автозаправках.

Что касается цен на самое необходимое, то, по сравнению с довоенными расценками, они стали в два раза, а иногда и втрое больше, даже несмотря на то, что российские товары в качестве существенно уступают украинскому производству.

Банкоматы в городе уже давно не работают. Карточками можно рассчитываться в магазинах, однако, когда оккупанты блокируют интернет-связь, это становится невозможным.

Кроме перебоев с интернетом, рассказывают местные, с 30 мая в Геническе нет мобильной связи.

Из-за войны оккупации туристический сезон в этом году в Геническе так и не начался.

"Точно можно сказать, что курортного сезона в Приазовье не будет. Да и как его проводить? Если ежедневно над Геническом пролетают вертолеты и самолеты? Поэтому предприниматели не готовятся к сезону. И как вообще будет развиваться регион, мне пока не очень понятно", – отмечают жители города.

Пустые пляжи оккупированного Геническа

Пока людям приходится жить исключительно на свои сбережения или пенсии, ведь работы нет ни в городе, а на полях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном россиянами Херсоне уже заканчивается украинская наличность, поэтому магазины вынуждены переходить на натуральный обмен товарами.