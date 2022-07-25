Безлюдные пляжи и отсутствие налички в банкоматах: как живет оккупированный Геническ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1460
Местные жители мечтают о возвращении украинской власти над городом
На территории временно оккупированной Херсонщины подавляющее большинство пляжей, на которых еще прошлым летом не было и свободного города, теперь можно сравнить с безлюдными островами. В частности, одним из самых популярных городов для любителей "тихого" отдыха был маленький городок Геническ, который сейчас для украинцев недоступен из-за военной оккупации россии.
Как пишет издание "НВ", вражеская техника заехала в Геническ еще в первый день вторжения — 24 февраля. Здешние жители, которые соглашаются давать комментарии исключительно при условии полной анонимности, в первые дни оккупации городу удавалось жить нормами действующего украинского законодательства, однако с каждым днем ситуация только ухудшалась. Оккупанты вывозили некоторых горожан в одно из местных училищ на так называемый "подвал".
Впоследствии россияне сняли по зданиям украинские флаги и вывешивали свои триколоры. Кроме того, заново установили ранее снесенный памятник Ленину и даже отключили вещание украинских телеканалов и радиоточек.
Люди оккупационными властями недовольны и мечтают о возвращении украинского.
Несмотря на то, что основной валютой в Геническе до сих пор является гривна, россияне все же пытаются постепенно перевести торговлю на рубли. В частности, исключительно за российские рубли можно приобрести топливо на автозаправках.
Что касается цен на самое необходимое, то, по сравнению с довоенными расценками, они стали в два раза, а иногда и втрое больше, даже несмотря на то, что российские товары в качестве существенно уступают украинскому производству.
Банкоматы в городе уже давно не работают. Карточками можно рассчитываться в магазинах, однако, когда оккупанты блокируют интернет-связь, это становится невозможным.
Кроме перебоев с интернетом, рассказывают местные, с 30 мая в Геническе нет мобильной связи.
Из-за войны оккупации туристический сезон в этом году в Геническе так и не начался.
"Точно можно сказать, что курортного сезона в Приазовье не будет. Да и как его проводить? Если ежедневно над Геническом пролетают вертолеты и самолеты? Поэтому предприниматели не готовятся к сезону. И как вообще будет развиваться регион, мне пока не очень понятно", – отмечают жители города.
Пока людям приходится жить исключительно на свои сбережения или пенсии, ведь работы нет ни в городе, а на полях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном россиянами Херсоне уже заканчивается украинская наличность, поэтому магазины вынуждены переходить на натуральный обмен товарами.