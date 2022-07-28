Ракетный удар по Украине: есть прилеты в ряде областей, фото и видео (ОБНОВЛЕНО)

По предварительной информации, ракеты запускались с территории Беларуси и оккупированной Херсонщины

Утро четверга, 28 июля, для жителей всей Украины началось с сигналов воздушной тревоги. Предупреждения обернулись реальным обстрелом для Николаева и некоторых населенных пунктов Киевской области. По некоторым целям отработали средства противовоздушной обороны, но и без "прилетов" не обошлось.

Информацию о взрывах в Николаеве подтвердил мэр города Александр Сенкевич. Ситуацию на Киевщине прокомментировал глава ОВА Алексей Кулеба, некоторые детали сообщает Telegram-канал "Труха".

"Мощные взрывы звучат в Николаеве! Всем оставаться в укрытиях", — написал Сенкевич, комментируя ситуацию в городе.

Такой столб дыма зафиксировали в Николаеве

Согласно поступающей информации, этим утром по Николаеву выпустили не менее трех ракет, которые попали в различные объекты инфраструктуры.

Киевская область страдает из-за обстрелов со стороны Беларуси. После первой волны тревоги партизаны с Telegram-канала "Беларускі Гаюн" сообщили, что с Зябровки были запущены новые ракеты.

Первую атаку практически полностью смогли отбить средства ПВО, однако есть и "прилеты". Над некоторыми населенными пунктами области поднимается дым. Повторная воздушная тревога также принесла несколько взрывов.

Киевская область этим утром

По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, враги атаковали одну из общин Вышгородского района.

"Обстрелян объект инфраструктуры. Информация насчет жертв уточняется. На месте уже работают все экстренные службы", — отметил чиновник в своем Telegram-канале.

Также утром было подтверждено ночные "прилеты" в Харькове. Как отметил мэр города Игорь Терехов, противник использовал ракеты С-300. В результате произошло два небольших пожара, которые удалось оперативно ликвидировать. К счастью, пострадавших нет.

UPD от 6:20. Также "громко" было и в Черниговской области. По словам руководителя ОВА Вячеслава Чауса, по ракетам успешно отработали средства ПВО, однако, вероятно, есть и прилет рядом с Гончаровским.

По Украине пошла следующая, уже третья волна тревог. "Беларускі Гаюн" сообщает о новом запуске ракет.

Отметим, что подобная активность оккупантов может быть связана с успешной атакой ВСУ на Антоновский мост в Херсоне. Повреждение покрытия переправы столь не понравилось россиянам, что они тут же принялись сыпать угрозами в адрес некоторых крупных украинских городов.