Россияне ударили ракетами по Кропивницкому, есть прилеты: фото, видео и подробности

Местные сообщают, что слышали не менее трех взрывов

В четверг, 28 июля, на 155 день мощного противостояния украинцев вражеской армии россии, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по административному центру Кировоградской области — городу Кропивницкий. Местные жители сообщат, что слышали не менее трех взрывов, раздававшихся из разных районов населенного пункта.

В здешних Телеграмм-каналах появляются первые фото и видео, подтверждающие прилеты российских снарядов по городу. На опубликованных кадрах отчетливо видны несколько столбов плотного дыма. Очевидно, в местах, куда попали вражеские снаряды, возникли возгорания.

Следует также отметить, что взрывы были слышны тогда, когда в городе раздавалась воздушная тревога.

Ракетный обстрел Кропивницкого

Впоследствии информацию о ракетных обстрелах Кропивницкого подтвердил руководитель Кировоградской военной областной администрации Андрей Райкович. Глава региона обратился к горожанам, призвав их не заливать укрытий до отбоя воздушной тревоги и пообещал впоследствии сообщить все имеющиеся ему подробности по поводу враждебных попаданий.

"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакой информации. Все подробности позже", — говорится в тексте публикации.

Следует также добавить, что, согласно предварительным сведениям, которые сообщают местные жители, россияне попали в несколько объектов гражданской инфраструктуры Кропивницкого.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как россия обстреляла Харьков, Николаев, Кропивницкий. Часть ракет удалось сбить силам ПВО, но некоторые повлекли за собой массовые жертвы. В частности в Кропивницком ракеты убили трех человек, многих ранили.

Напомним, что несколькими днями ранее вражеская армия России нанесла ракетный удар по Хмельницкой области. Взрывы раздались в районе Каменец-Подольского. К счастью, в регионе успешно сработала система противовоздушной обороны, поэтому сильных последствий обстрел не нанес.