Страшное ДТП с жертвами в Запорожье: стали известны подробности о состоянии водителя

Виновник смертельной ДТП задержан

В четверг, 28 июля, в Запорожье, по которому россияне недавно ударили ракетами, произошла смертельная авария.

О последствиях серьезного ДТП в областном центре сообщает сайт Национальной полиции Запорожья. По информации источника, 30-летний водитель автомобиля BMW врезался в припаркованные автомобили, которые затем столкнулись с группой людей на обочине.

"28 июля около 13 часов водитель автомобиля "BMW" 1992 года рождения совершал движение по проезжей части улицы Европейской. Водитель резко изменил направление движения транспортного средства вправо и совершил наезд на припаркованные пять автомобилей. В результате эти легковушки получили механические повреждения и столкнулись с группой граждан, находившихся на обочине", — сообщили в полиции.

В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время его личные данные устанавливаются. Пятеро граждан, возраст которых от 25 до 50 лет, были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. К сожалению, медики не сумели спасти мужчину 1972 года рождения.

В полиции сообщили, что водителя задержали, он оказался трезвым (данные экспертизы). Против него возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Добавим, что сразу после трагедии местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев писали, что виновник аварии якобы был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что судья дал условный срок парню, который на Lexus угодил в пьяное ДТП с жертвами.

Напомним, известный харьковский бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль которого 9 февраля 2022 сбил насмерть человека, через пол года пребывания за рубежом попытался въехать в Украину. Его заметили на словацко-украинской границе.