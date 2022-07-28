Тихий террор: как Херсон живет в оккупации (видео)

Жители областного центра ждут, когда их освободят

В Херсоне, который временно находится под оккупацией рф практически с начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину, россияне пытаются создать иллюзию "мирной жизни".

Об этом говорится в фильме "Тихий террор. Хроники ада", который доступен на YouTube. В "документалке" рассказывается о наступлении россиян, захвате города и о жизне людей в оккупации.

Житель Херсона Сергей, который сейчас работает над уборкой завалов спальных домов на Киевщине, рассказал, что на его родине "война абсолютно иная".

"То, что люди переживают в Херсоне, это, на мой взгляд, не менее ужасно, чем, то, что происходило в Киевской области. Все ужасы, тихий террор в Херсоне происходит в подвалах, его не видно. Ты не можешь снять на камеру оккупанта, ведь он может тебя застрелить. Не знаю, что лучше, когда к тебе в дом прилетает ракета, или тебя ставят к стене в непонятном подвале", — отметил Сергей.

После оккупации города в Херсоне начался тихий террор. Каждый день кого-то арестовывали, кому-то выламывали двери, к кому-то приезжали. Местны жители рассказали, что в оккупации день у них начинался очень рано, ведь после 15 часов "город вымирал".

"У вас есть отрезок светового дня, чтобы решить все свои проблемы. Хорошо, если есть работа. Если нет, то вы идете "охотиться" на еду, ведь на нее надо "охотиться". До окончания светового дня вы должны быть дома. Вот ты уже сидишь дома: где-то что-то взрывается, где-то бьются стекла, автоматные очереди — день закончился", — рассказала житель областного центра Анастасия.

"Херсон — город, оккупированный российскими войсками с первых дней войны. Российская пропаганда пытается создать иллюзию "мирной жизни" на юге Украины, а на самом деле россия похищает и пытает людей, держит херсонцев в информационной изоляции и не позволяет покинуть оккупированный регион. Но Херсон сопротивляется", — написали авторы фильма.

Напомним, о деоккупации Херсона говорят все чаще после того, как ВСУ привели в непригодность основную транспортную артерию оккупантов на этом направлении — Антоновский мост. У Зеленского отметили, что россиянам стоит бежать, пока не поздно, однако кровавый диктатор владимир путин так просто не отдаст контроль над единственным захваченным (после 24 февраля) областным центром Украины. К слову, в самом Херсоне успешно орудуют партизаны.