В устье Дуная на мине подорвалось судно: подробности

Судно принадлежит Госгидрографии

В четверг, 28 июля, на 155-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что малое гидрографическое судно "Шляховик" подорвалось на мине в устье Дуная.

Об этом сообщает USM. Судно получило повреждения, степень которых пока неизвестна. Кроме того, нет информации по потерпевшим.

Судно "Шляховик", принадлежащее Госгидрографии, пострадало при столкновении с миной. По информации источника, взрыв произошел в устье Быстрое, соединяющем Дунай с Черным морем.

Устье Быстрое

Сейчас "Шляховик" стоит на волнорезе на входе в устье Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия. В сети доступны фото поврежденного судна.

"Шляховик" подорвался на мине в устье Дуная

Добавим, что устье Быстрое открыли для торгового флота 10 июля. Доступ к нему возобновили только после освобождения острова Змеиный от российских оккупантов. Отметим, в освобождении острова Змеиный от захватчиков большую роль сыграла украинская артиллерийская установка "Богдана", возможности которой стали настоящей неожиданностью для россиян.