В устье Дуная на мине подорвалось судно: подробности
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Судно принадлежит Госгидрографии
В четверг, 28 июля, на 155-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что малое гидрографическое судно "Шляховик" подорвалось на мине в устье Дуная.
Об этом сообщает USM. Судно получило повреждения, степень которых пока неизвестна. Кроме того, нет информации по потерпевшим.
Судно "Шляховик", принадлежащее Госгидрографии, пострадало при столкновении с миной. По информации источника, взрыв произошел в устье Быстрое, соединяющем Дунай с Черным морем.
Сейчас "Шляховик" стоит на волнорезе на входе в устье Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия. В сети доступны фото поврежденного судна.
Добавим, что устье Быстрое открыли для торгового флота 10 июля. Доступ к нему возобновили только после освобождения острова Змеиный от российских оккупантов. Отметим, в освобождении острова Змеиный от захватчиков большую роль сыграла украинская артиллерийская установка "Богдана", возможности которой стали настоящей неожиданностью для россиян.