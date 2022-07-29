Коридору в Черном море быть: в сети показали, как будут вывозить из Украины зерно (карта)

Первые корабли, вероятно, выйдут из Черноморска

В пятницу, 29 июля, должен заработать зерновой коридор в Черном море, по которому пойдут корабли с продуктами продовольствия, которые Украина отправит на экспорт. Как выглядит предварительно сформированный путь движения судов в акватории, показали на специальной картой.

Ознакомиться с ней всем желающим удалось благодаря руководителю Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободы судоходства Андрею Клименко. Карту он опубликовал на личной странице в Facebook.

По словам Клименко, пока что зерновой коридор выглядит весьма схематично. На изображении можно рассмотреть предварительные границы коридора, а также Змеиный остров (большая синяя точка).

На первой карте обозначен общий район, в котором корабли с зерном будут осматривать, а также формировать общий конвой для сопровождения судов при отплытии из Украины.

Так выглядит зерновой коридор в Черном море

На второй — изображен общий район, в котором колонна кораблей будет формироваться (и соответственно расформировываться).

Фиолетовой линией обозначены морские границы стран — 12-мильная зона территориальных вод стран, которые омываются водами Черного моря.

"Почему именно так? Вопрос не ко мне, — отметил Андрей Клименко. — Скорее к военным и гидрографам, который сейчас в структуре ВМС Украины тоже".

Также мужчина подчеркнул, что по состоянию на 29 июля движения сухогрузов с зерном в Черном море не было зафиксировано. Вполне вероятно, что вся операция по экспорту товаров начнется уже 30 июля. Первым ожидается выход судов из порта Черноморска.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как запуск зернового коридора может отобразиться на курсе доллара относительно украинской гривны.

Также мы писали о том, чем может грозить Украине обстрел портов и кораблей с зерном российскими оккупантами в экономическом плане.