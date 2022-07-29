По Николаеву ударили кассетными снарядами, есть жертвы: Ким объяснил, как россияне сменили тактику

Враг стал сильно бить по жилым районам

С четверга, 28 июля, российские военные поменяли тактику по Николаеву и обстреливают город в дневное время, бьют по местам скоплений людей в жилых районах.

Так последние обстрелы 29 июля прокомментировал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Стоит заметить, что 28 июля в Николаеве от ракетных ударов пострадала гимназия и частные дома, а 29 июля россияне ударили кассетными боеприпасами. Как стало известно, 29 июля удар нанесли рядом с остановкой общественного транспорта, нашли 5 погибших и 7 пострадавших.

"В связи с нашими успехами ВСУ по югу русские мрази поменяли тактику, вчера выстрелили по спальному району, я там ходил, никаких намеков на военные цели не нашел, развалили кучу домов в некомендантское время. Сегодня выстрелили в другой район у остановки общественного транспорта. 12 человек лежит на земле", — подчеркнул Ким.

Также он призвал людей следить за воздушными тревогами и быть аккуратными.

Как сообщал "Телеграф", прошлой ночью серьезно обстреляли "Градами" и фосфорными боеприпасами Никополь.