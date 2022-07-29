"200 евро за матрас в больнице": врач из Мариуполя рассказал об оккупации

Хирург-офтальмолог стал заложником российских солдат в оккупированном Мариуполе в начале вторжения

В оккупированном Мариуполе, где оккупанты открыли фильтрационный пункт, люди, потерявшие жилье, во время вторжения россиян искали убежище в больнице.

Об этом и не только в комментарии 24 каналу рассказал врач Николай (имя изменено). Хирург-офтальмолог поведал, что оккупанты заняли его больницу в середине марта.

Николай сообщил, что каждый его день во время оккупации был одинаков — взрывы, обстрелы происходили на его глазах. После них раненые тут же приходили в лечебное заведение. Врач отметил, что на ночь в больницу впускали не всех, а только раненых, а один из посетителей предлагал ему 200 евро за матрас. Николай не взял денег, ведь места на этаже уже не было, отметив, что валютой в оккупации стали сигареты.

"Каждый день одинаков. Как-то взрывы были так сильны, что мы уже все простились друг с другом. Ведь все эти обстрелы на наших глазах происходили – с 6 этажа был виден весь город. Как только квартал обстреляли, к нам сразу люди бежали. Мы их кормили, давали одеяло, потому что очень холодно было. Они до утра там посидели, а потом шли кто куда.

Впоследствии мы на наш этаж впускали только раненых. Мне как-то 200 евро предлагали за матрас. Люди были готовы отдать последнее за ночлег, ведь просто некуда было уйти после того, как россияне уничтожили их дома. К тому времени деньги уже ничего не означали. Единственной валютой в больнице были сигареты. На фоне постоянного стресса людям очень хотелось курить, чтобы хоть как-то справиться с нервами", — заявил Николай.

Из-за ударов по больнице все операции медперсонал проводил не в поврежденных операционных, а в коридорах, которые ночью превращались в "спальни".

"В операционную прилетели многие осколки, медицинская техника была вся избита. Первые 2 этажа больницы сгорели от обстрела. Поэтому мы все делали в коридорах – зашивали раны, оперировали, если это было возможно. Раненых было очень много. Я шел по коридору и не видел пола – все в крови. Она текла. Настоящий ужас творился", — рассказал врач.

Хирург-офтальмолог отметил, что с едой проблем почти не было, а вот питьевой воды очень не хватало. Днем в больнице каждый получал по 1-2 стакана горячей воды.

"А вот дефицит воды был постоянно. Она у нас была техническая – только чтобы туалет слить. Здоровые люди ходили за водой, сливали с батарей, брали с пожарной части. Что можно было пить, мы кипятили в электрических чайниках. Каждый получал по стакану горячей воды днем, иногда – по 2 раза в день", — рассказал Николай.

Врач отметил, что после победы Украины он вернется в Мариуполь.

"Вернусь в свой Мариуполь. Буду работать дальше. Больше никаких планов. Мариуполь – это Украина, потому за нами будет правда", — заявил Николай.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, сколько понадобиться времени, чтобы восстановить город после деоккупации.

Напомним. "русский мир" принес в Мариуполь разруху, полное отсутствие комфортных для жизни условий и даже питьевой воды.