Оккупанты ночью били по Харькову и Никополю: в городах вспыхнули пожары, фото и видео (ОБНОВЛЕНО)

Россияне не жалеют боеприпасов, обстреливая мирных украинцев

Утром 30 июля стало известно, что российские оккупанты устроили "горячую" ночь жителям Харькова, а также Никополя Днепропетровской области. Первый город они атаковали крылатыми ракетами, запущенными из-под Белгорода, а второй — обстреливали с "арты", расположенной на противоположном берегу Днепра.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на официальные данные мэра Харькова Игоря Терехова, главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, а также местные Telegram-каналы. В обоих пострадавших населенных пунктах после "прилетов" вспыхнули серьезные пожары.

Харьков оказался под прилетом россиян дважды за ночь. В городе случилось два "прилета" — один из них ближе к центру, второй — в одном из районов города, предварительно Слободском.

Пожар было очень хорошо видно

Конкретных данных о пострадавшей инфраструктуре нет. Местные осторожно утверждают о вероятном попадании в жилой дом, мэр Терехов изначально говорил о пожаре в корпусе одного из учебных заведения Харькова. Чуть позже он отредактировал свое сообщение, убрав эту информацию.

По предварительной информации, огонь добрался даже до крыши высотного здания

Однако доподлинно известно, что один из двух пожаров был весьма сильным — его было видно из разных точек города. Однако к утру бравые спасатели из ГСЧС справились с обоими возгораниями.

Также в сети уже появилось видео мощного пожара, который вспыхнул в Никополе после артиллерийского обстрела города российскими оккупантами. Как отметил губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко, россияне накрывали населенный пункт "Градами" несколько раз за ночь. Пострадал не только сам районный центр, но и некоторые населенные пункты Червоногрирорьевской громады.

Всего по Никопольскому району выпустили до 80 артиллерийских снарядов. Один из жилых частных домов уничтожен полностью, еще повреждено 15. Также осколки артиллерии задели и более десятка хозяйственных построек. Порваны линии электропередач, более 1000 абонентов остались без света.

Пострадали и два местных предприятия, на одном из которых после "прилета" произошел пожар. Спасателям пришлось разбираться с огнем несколько часов кряду.

Данных о пострадавших нет ни по Харькову, ни по Никополю.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российские боевики устроили жестокую провокацию в Еленовке, что на Донетчине. Они прицельно обстреляли колонию, в которой содержались украинские военнопленные, в результате чего более пяти десятков наших парней погибли. В Генштабе ВСУ уверены, что таким образом россияне попытались скрыть следы своих преступлений, ведь жестоко обращаются с пленниками.

Сотрудникам СБУ удалось добыть доказательства, указывающие на то, что вражеские солдаты самостоятельно совершили обстрел колонии. На это также указывает и отсутствие погибших среди работников тюрьмы.