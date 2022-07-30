Оккупанты ночью били по Харькову и Никополю: в городах вспыхнули пожары, фото и видео (ОБНОВЛЕНО)
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Россияне не жалеют боеприпасов, обстреливая мирных украинцев
Утром 30 июля стало известно, что российские оккупанты устроили "горячую" ночь жителям Харькова, а также Никополя Днепропетровской области. Первый город они атаковали крылатыми ракетами, запущенными из-под Белгорода, а второй — обстреливали с "арты", расположенной на противоположном берегу Днепра.
Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на официальные данные мэра Харькова Игоря Терехова, главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, а также местные Telegram-каналы. В обоих пострадавших населенных пунктах после "прилетов" вспыхнули серьезные пожары.
Харьков оказался под прилетом россиян дважды за ночь. В городе случилось два "прилета" — один из них ближе к центру, второй — в одном из районов города, предварительно Слободском.
Конкретных данных о пострадавшей инфраструктуре нет. Местные осторожно утверждают о вероятном попадании в жилой дом, мэр Терехов изначально говорил о пожаре в корпусе одного из учебных заведения Харькова. Чуть позже он отредактировал свое сообщение, убрав эту информацию.
Однако доподлинно известно, что один из двух пожаров был весьма сильным — его было видно из разных точек города. Однако к утру бравые спасатели из ГСЧС справились с обоими возгораниями.
Также в сети уже появилось видео мощного пожара, который вспыхнул в Никополе после артиллерийского обстрела города российскими оккупантами. Как отметил губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко, россияне накрывали населенный пункт "Градами" несколько раз за ночь. Пострадал не только сам районный центр, но и некоторые населенные пункты Червоногрирорьевской громады.
Всего по Никопольскому району выпустили до 80 артиллерийских снарядов. Один из жилых частных домов уничтожен полностью, еще повреждено 15. Также осколки артиллерии задели и более десятка хозяйственных построек. Порваны линии электропередач, более 1000 абонентов остались без света.
Пострадали и два местных предприятия, на одном из которых после "прилета" произошел пожар. Спасателям пришлось разбираться с огнем несколько часов кряду.
Данных о пострадавших нет ни по Харькову, ни по Никополю.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российские боевики устроили жестокую провокацию в Еленовке, что на Донетчине. Они прицельно обстреляли колонию, в которой содержались украинские военнопленные, в результате чего более пяти десятков наших парней погибли. В Генштабе ВСУ уверены, что таким образом россияне попытались скрыть следы своих преступлений, ведь жестоко обращаются с пленниками.
Сотрудникам СБУ удалось добыть доказательства, указывающие на то, что вражеские солдаты самостоятельно совершили обстрел колонии. На это также указывает и отсутствие погибших среди работников тюрьмы.