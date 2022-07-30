Повышение цен, "отжатые" магазины и подготовка к референдуму: как Херсон выживает в оккупации

Жители Херсона с огромным нетерпением ожидают освобождения от оккупантов

Российские военнослужащие продолжают свой не-тихий террор временно захваченного Херсона, который лишь усилился после выведения из строя Антоновского моста. Впрочем местные жители потихоньку запасаются продуктами и другими необходимыми товарами, уповая на скорейший приход украинских военных и освобождение от кремлевского ига.

Подробнее о ситуации в оккупированном городе рассказала Twitter-пользовательница под ником "Херсон_це_Україна". Женщина рассказала, как сейчас обстоят дела с ценовой политикой Херсона и общим настроением горожан.

По ее словам, за пять месяцев оккупации херсонцы очень устали от "русского мира". Вынужденное бессилие из-за страха перед вооруженными людьми заставляет их все больше и больше желать прихода ВСУ и, как следствие, деоккупации региона.

Тем временем россияне продолжают гнуть свою линию с подготовкой к "псевдореферендуму" о присоединению к рф. Сразу после этого в городе ужесточили политику насчет использования гривны. В магазинах пытаются забирать терминалы, отрезая людям возможность расплачиваться украинскими банковскими картами. Продавцов на рынке предупреждают о возможном наказании, если продажа будет осуществляться за рубли.

"Курс уже 1,5. За 1000 рублей — 700 гривен. В магазинах на тысячные купюры (такие выдавали пенсионерам) нечем давать сдачу, — пишет херсончанка. — Доллар в Херсоне стоит 42 гривны в покупке и 45 — в продаже. Обнал гривны упал до 2-5 процентов, потому что от гривны пытаются избавиться менялы. Рубли тоже никому не нужны. Остаются настоящей валютой только доллары".

Многие точки в Херсоне закрылись по ненадобности

Также россияне не стесняются "отжимать" магазины, в том числе большие супермаркеты. Так, в бывшем помещении "Сильпо" теперь находится лавка с названием "Сытный маркет".

"Украли все: прилавки, витрины, оборудование, кассы, весы, но название поменяли… Русский мир", — отмечает пользовательница сети.

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Также женщина озвучила некоторые цены. По ее словам, они заставляют поверить, будто бы ты живешь в другой реальности. За килограмм сахара сейчас в Херсоне просят 65 гривен, гречка обойдется в 60 грн. Кило муки стоит от 17 до 20 гривен, зато сгущенка бьет любые рекорды — банка доходит в цене до 110 гривен. Еще больше про цены на продукты в Херсоне "Телеграф" рассказывал в обширном материале накануне.

"Ра*истские товары очень дорогие, медикаменты — будто из мела… Сладости, которые не сладкие, никакие", — признается жительница Херсона.

Светящихся окон в многоэтажках Херсона уже не так много, как раньше

По ее словам, уже весьма привычной картиной для многих местных является расположение российской военной техники на улицах в жилых районах. Оккупанты буквально расставляют вооружение между домами, прикрываясь людьми. Также нередко "Грады" и "Смерчи" размещаются на территории исправительных колоний, где по-прежнему содержатся заключенные.

"Мы живем без сигналов тревоги. Немного включали наши на судах в конце февраля. А потом зашли ра*исты, и уже никто не включал ничего. Поэтому не бежим по подвалам, когда слышим вылеты и прилеты. Дети продолжают играть на улице, взрослые продолжают общаться с соседями", — пишет Twitter-юзерка.

Россияне оборудовали для себя "лакшери"-местечко

Она очень просит других украинцев не осуждать херсонцев, которые остались в городе. По ее мнению, каждый сам принимает решение о необходимости выбираться из оккупации. Однако люди, сделав выводы из Мариуполя и других городов, делают запасы и очень-очень ждут прихода ВСУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой "горячий" привет российским оккупантам передали партизаны Херсона. Без пострадавших коллаборантов не обошлось.

Помимо этого "Телеграф" писал, по какой причине путин, скорее всего, откажется спокойно "сдать" Херсон назад под контроль Украины.