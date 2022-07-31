Последствия российского теракта в Еленовке засняли со спутника: фото

Ракетный удар не смог бы оставить настолько "точечных" повреждений, не задев другие строения

Жуткие последствия российской кровавой провокации в селе Еленовка Донецкой области, где было разрушено здание колонии с украинскими военнопленными, попали в объектив спутниковых систем. На снимках четко видно, что разрушения коснулись всего одного здания, что является фактическим подтверждением лжи россиян насчет ракетного удара ВСУ.

Фотографиями, сделанными в субботу, 30 июля, с миром поделились специалисты компании Maxar, регулярно отслеживающими военную ситуацию в Украине. Для лучшего понимания также были опубликованы более ранние снимки местности, что позволяет еще лучше оценить произошедшее.

Спутниковые фото четко демонстрируют разрушения, которые коснулись всего одного-единственного барака колонии, когда все остальные строения остались без любых видимых повреждений. Ракетный удар, который россияне приписывают Украине, не оставляет подобных следов — мощная взрывная волна от подобных снарядов всегда повреждает ближайшие строения.

Общее фото колонии от 27 июля

Общее фото колонии от 30 июля

Однако на снимках Maxar хорошо видно, что вся остальная колония осталась в полном порядке, нигде не повреждены крыши или другие возведенные рядом здания. Это лишь подтверждает причастность россии к очередному военному преступлению, в результате которого погибло минимум пятьдесят украинского военнопленных.

Колония с высоты птичьего полета 27 июля

Колония с высоты птичьего полета 30 июля

Вполне вероятно, что таким поступком российские оккупанты попытались скрыть следы ужасного поведения с пленниками, ведь, как известно, вражеская армия славится своими зверствами и любовью к пыткам.

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Отметим, что пропагандисты рф уже оконфузились несколько раз по теме теракта в Еленовке. Изначально журналистам, приехавшим на место трагедии, запрещали снимать отдельные ракурсы в раскуроченном бараке. Затем россияне опозорились, "транспортируя" обломки ракеты HIMARS от одного обстрела к другому, выдавая их каждый раз за новые.

Напомним, "Телеграф" писал, что Украина уже начала работу над процессом возвращения тел погибших военнопленных. Также омбудсмен Дмитрий Лубинец надеется, что ему позволят посетить бойцов ВСУ, которые получили тяжелые ранения в результате теракта россии.