Распил бабла или инценировка? Россияне начали паниковать из-за взрыва в Севастополе

Россияне не слишком верят в то, что украинский беспилотник мог добраться через Черное море до Крыма

Утренний взрыв в Севастополе, количество раненых из-за которого уже возросло до шести, до ужаса напугал многих российских граждан. Они бурно обсуждают инцидент, предполагая его истинную природу и причину, пока украинцы уже вовсю шутят на эту тему.

"Телеграф" исследовал социальные сети на предмет самых интересных реакций и познакомит своих читателей с лучшими из них. Подборка получилась весьма интересной — ведь многие россияне начали подозревать, что решение о взрыве принимали отнюдь не украинские военнослужащие.

Некоторые жители Крыма предполагают, что взрыв был постановкой исключительно для того, чтобы окончательно отменить любые мероприятия ко Дню военно-морского флота россии.

Одно из фото с "последствиями" взрыва. Листьев россияне для антуража не пожалели

Часть людей даже выдвигает теорию о том, что российские моряки могут болеть коронавирусом или страдать от праздничного похмелья, поэтому их решили не дергать лишний раз. Но, конечно же, есть и те, кто продолжает выискивать средства ПВО на Крымском полуострове или же обсуждать вероятные заговоры.

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Зато украинский сегмент соцсетей, как никогда един — смеются над моряками, предлагают россиянам побыстрее оставить украинский Крым, а также вспоминают о состоянии некоторых кораблей Черноморского флота рф, к примеру флагмане "Москва".

Напомним, что за десять дней до этого россияне отменили часть мероприятий ко Дню ВМФ рф, которая включала в себя морской парад российских военных кораблей. Вместо этого большинство судов отошли к берегам Анапы.