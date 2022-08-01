Нас 5 месяцев атакуют: глава ОВА оценил вероятность захвата Запорожья

Освободить от оккупации Запорожскую область важно до начала отопительного сезона

Запорожская область — одна из тех, где большая часть территории захвачена оккупантами. Область на юго-востоке Украины в частичной оккупации с начала вторжения и россияне уже хотят провести там свой псевдореферендум за вхождение в состав россии.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух прокомментировал "Укринформу" желания российских коллаборантов. Он отметил, что считает такие заявления — частью пропаганды, направленной на внутренний рынок рф.

Старух напомнил, что подобные процедуры не предусмотрены даже российским законодательством: "россия – это тюрьма. Какие референдумы могут быть в тюрьме? Наша территория – это Украина, поэтому референдумы здесь могут проводить только украинские власти".

"Сотни километров окопов"

Глава ОВА также оценил возможность атаки в сторону Запорожья со стороны россиян. Он напомнил, что оборону украинские военные держат уже пять месяцев. Еще в марте вместе с военным командованием была выстроена модель обороны для остановки врага на подступах к Запорожью. Цель — чтобы до города не долетали средства поражения — такая линия, чтобы до города не достреливали из пушек и реактивных систем залпового огня.

Для вероятного отпора оккупанта роют окопы, строят опорные пункты: "Это сотни километров окопов. Нам помогали в их строительстве все украинские регионы", рассказывает Старух.

Критические точки для деоккупации области

Старух надеется, что избавиться от российского гнета в области удастся до конца года. Он рассказал, что есть важные реперные точки — старт учебного процесса и начало отопительного сезона. Первое сентября важно, чтобы понимать как организовать образовательный процесс для детей. Второй момент — в части области нет газоснабжения: в Бердянске, Мелитопольском и Васильевском районах и без деоккупации тяжело будет наладить отопление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным Генштаба ВСУ на Запорожское направление, оккупанты перебросили часть войск со стороны Славянска. Продолжается перегруппировка войск россии. Но оккупантам не живется спокойно — в Мелитополе 31 июля прогремел взрыв в районе аэродрома.