На Херсонщине россияне провалили две атаки, уничтожен пункт управления: детали

Попытки россиян прорваться вперед по южному направлению жестко пресекаются ВСУ

Российские оккупанты надеются, что смогут организовать контрнаступление на южном отрезке фронте в ближайшее время. Однако умелые действия украинских защитников пока указывают на обратное — лишь за прошедшие сутки на Херсонщине было отбито две попытки врага пойти в наступление. Также противник понес серьезные потери в Чернобаевке.

Хорошие новости принесли представители оперативного командования "Юг" в свежей сводке. Как объясняют наши военные, россияне вынуждены отступать, получая мощный огневой отпор от ВСУ.

Попытки наступления проводились россиянами в направлении Белогорка — Андреевка, а также Сухой Ставок — Белая Криница. Оккупанты надеялись восстановить свои былые позиции, однако украинцы имеют на это свое мнение. Должный отпор наших бойцов обернул противника в бегство.

На протяжении среды также пострадало несколько скоплений вражеской силы. Украинская авиация ударила опорные пункты в районе Правдиного и Благодатного. Также военные получили подтверждение того, что в любимой многими украинцами Чернобаевке было уничтожено очередной пункт управления вражеской армии. На этот раз под огонь ВСУ попали представители 22 армейского корпуса береговых войск Черноморского флота рф. Полный список потерь еще уточняется.

Пока же сообщается, что за прошедшие сутки украинцы смогли уничтожить на южном направлении 31 российского солдата, несколько гаубиц "Гвоздика" и "Мста Б", а также танк-72. В небе был сбит разведывательный беспилотник, а на суше наши парни разбили пару единиц автомобильной техники и "демилитаризировали" два миномета.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое количество российских кораблей находится в акватории Черного моря. За пару дней их положение и численность совсем не изменилась.

Также мы писали о том, что украинцам удалось на Херсонщине освободить еще сразу семь населенных пунктов. Больше подробностей ищите в нашем материале.