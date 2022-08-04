ВСУ на Донбассе отошли с части позиций, но освободили два села

В четверг, 4 августа, на 162-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что ВСУ отошли с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов во время брифинга, передает YouTube-канал Media Center Ukraine — Ukrinform.

"На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески", — сообщил он.

30 июля подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка. Кроме того, ВСУ вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы.

Громов отметил, что украинским военным удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в глубину обороны оккупантов в районах в районах Мазановки, Бражковки, Сулугуновки и Дмитриевки.

"Освободили два населенных пункта — Мазановка и Дмитровка", — сказал он.

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