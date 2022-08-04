россия отправляет в Украину солдат-контактников без подготовки и с суицидальными наклонностями: найдены документы

Некоторые военные вообще были переброшены под Славянск с самой отдаленной точки страны-агрессора

Российские войска под Славянском, который они недавно крыли из реактивных систем залпового огня, понесли значительные потери и вынуждены были бежать после контрнаступления Сил обороны Украины. Оккупанты бросили два опорных пункта под самим Славянском вместе с трупами новобранцев, у которых нашли интересные документы.

Об этом в четверг, 4 августа, сообщил военный журналист, главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По информации журналиста, 3 августа подразделения 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ во время разведки возле Славянска наткнулись на два опорных пункта россиян и открыли по ним огонь, а те в панике оставили все и побежали. Выяснилось, что это были боевики 752-го мотострелкового полка ВС РФ, 67-го полка 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, которая защищала Курильские острова от японцев. Бойцов из самой отдаленной точки россии, которые вряд ли готовились хоть кого-нибудь штурмовать, перебросили на Донбасс, ведь российским властям нужно было пополнить войска хоть кем-то.

Интересными оказались и документы, найденные на заброшенных трупах российских военных. Выяснилось, что они вообще не проходили подготовку перед отправкой на передовую.

В частности, некоторый Селянин Дмитрий Геннадиевич, москвич 1993 года рождения, согласно штампу военного комиссариата Москвы получил военный билет только 1 июля, а уже 3 августа его ликвидировали ВСУ. То есть никакой подготовки он пройти не успел, поскольку в Украину он прибыл, по меньшей мере, 2 недели назад.

А у еще одного ликвидированного военного – Давыдова Игоря Петровича, 1978 года рождения – было при себе свидетельство о рождении, контракт на прохождение военной службы и справка от психиатра. В этой справке указан ряд особенностей русского солдата: "самооценка занижена, гибкость соблюдения социальных норм, суицидальный риск выше среднего, снижена ответственность и пунктуальность".

"Начальник пункта отбора по контракту подписал психиатрическое заключение по Давыдову 7 июля. То есть после этого его должны были оформить на службу, заключить контракт, направить на место службы, направить на фронт, вывести на позиции. Времени на подготовку фактически не было. Очевидно, Давыдов и Селянин поехали в 752 полк в одной команде, оба были "шестимесячниками", — резюмировал Юрий Бутусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что значительное количество членов командования не досчиталось в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, базирующейся в Волгограде. Известно о смерти начальника подразделения, полковника Алексея Воробья, а также его заместителя, тоже полковника Алексея Аврамченко.