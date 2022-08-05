Снова появились подлодки: россияне продолжают "переставлять" корабли в Черном море

Россияне пытаются удержать позиции на линии фронта на суше, напоминая о своем флоте для нагнетания ситуации

В Черном море снова изменилась численность и местоположение кораблей Черноморского флота рф. На данный момент в акватории всего пребывает девять судов, среди которых и корабли, и катера. Ракеты "Калибр", которыми регулярно обстреливаются украинские мирные города, несут сразу три единицы флота.

Больше деталей про обстановку в регионе сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг" на утро 5 августа. Следует отметить, что пока российские корабли проводят свои маневры, на суше оккупанты получают "по зубам" от украинских защитников.

Только за прошедшие сутки ВСУ держали оборону по всей линии разграничения на юге. Благодаря усилиям наших воинов враг не смог любым способом улучшить свое положение или продвинуться вперед. При попытке штурма в районе населенных пунктов Сухой Ставок — Лозовое россияне получили достойный отпор и, понеся потери, были вынуждены отступить.

Украинским военнослужащим удалось уничтожить за 4 августа 39 российских военных, четыре зенитно-ракетных системы С-300, почти десяток броневиков и автомобилей, а также радиолокационную станцию "Имбирь".

На суше ситуация остается непростой, но контролируемой. В Черном море же находится девять кораблей и катеров с российскими моряками на борту. Два из них — большие десантные суда. Еще два надводных корабля, а также одна подлодка в общем подсчете несут на себе около двух десятков "Калибров". При этом украинские военные утверждают, будто бы Черноморский флот рф находится в ракетно-безопасном районе акватории.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что накануне на Херсонщине россияне проиграли сразу две попытки наступления, будучи разбитыми и вынужденными сбегать с линии столкновения.

Также мы писали о том, в какой "гамбит" россияне могут попытаться втянуть ВСУ в Херсонской области и почему нашим защитникам следует быть максимально осторожными.