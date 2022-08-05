Ночью стало светло, как днем: впечатляющие видео обстрела Никополя

Запрещенные снаряды рф устроили настоящий фейерверк

В ночь на пятницу, 5 августа, российские оккупанты дважды нанесли удар по Никополю, — в этот раз пошли в ход запрещенные Женевской конвенцией зажигательные снаряды.

Видео с обстрелом и фото последствий ночных прилетов опубликовал на своем канале руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Стоит заметить, что первый обстрел был около полуночи, еще один провели ближе к утру. Выпустили порядка 40 реактивных боеприпасов, в том числе и зажигательных, использование которых запрещено Женевской конвенцией, несмотря на что россия уже не единожды применяла их в разных точках фронта.

Также ударили крылатой ракетой неподалеку от села Мировое в Никопольском районе.

Ориентировочные места прилетов в Никопольском районе 5 августа

В результате обстрелов были повреждены жилые дома, транспорт, хозяйственные постройки, зато, к счастью, обошлось без жертв среди населения.

Последствия обстрела Никопольского района в ночь на 5 августа

Стоит заметить, что россия резко усилила обстрелы Никополя в последние недели, — ранее все месяцы войны там было довольно спокойно, теперь же почти каждый день стреляют со стороны оккупированного Энергодара по другую сторону Днепра.

Днем в городе тоже часто слышно взрывы, — украинские военные тоже бьют по оккупантам.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 5 августа россияне также ударили ракетами по Запорожью.