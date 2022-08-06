В Макеевке произошла мощная "бавовна" на вражеском складе: фото и видео

Взрывы начались после того, как здание объяло огнем

Вслед за техникой российских оккупантов в Мелитополе добровольно "демилитаризировался" склад с боекомплектом в Макеевке Донецкой области. Громкие взрывы разбудили местных жителей ранним утром субботы, 6 августа.

Информацию об инциденте сообщает "Телеграф", ссылаясь на местный Telegram-канал "Типичный Донецк". Судя по мощности взрывов и силе пожаров пострадавший склад был весьма приличного размера.

Как известно, Макеевка является, по сути, пригородом Донецка. На ее территории оккупанты расположили не один склад с боеприпасами, что делает отдельные объекты важными стратегическими целями для ВСУ.

Так в Макеевке началось "доброе утро"

Однако на данный момент неизвестно, из-за чего началась детонация снарядов на горящем складе. Вполне вероятно, что кто-то из россиян допустил оплошность, из-за чего и начался пожар. Впрочем, оккупанты, вероятно, как обычно, обвинят в случившемся украинскую армию.

Густой дым видно за километры

Пожар весьма мощный и лишь набирает обороты

С возгоранием пытаются справиться уже несколько часов, но ситуацию затрудняет постоянная детонация снарядов. Их мощность весьма большая, ведь звук слышен в нескольких районах города. Судя по всему, процесс "демилитаризации" у вражеских солдат проходит весьма успешно.

К слову, сразу шесть складов с боеприпасами за прошедшие сутки россияне потеряли на Херсонщине. Это произошло благодаря прицельным атакам украинских защитников.

Также "Телеграф" рассказывал, что захватчики совсем недавно жаловались на серьезную "бавовну", произошедшую в Илловайске.