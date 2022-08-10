Арестович назвал ключевой город для освобождения юга Украины

Последствия деоккупации населенного пункта могут отразиться на ходе всей войны

Оккупированный Мелитополь, где украинцы вынуждены выживать на грани, может стать ключевым городом для освобождения юга Украины. В случае взятия украинскими Силами Мелитополя, оборона россиян на юге Украины "рухнет".

Мнение, что именно Мелитополь является ключевым городом в освобождении Херсона, Крыма, Мариуполя, высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин-LIVE". Он также отметил, что это станет полной катастрофой не только для военной кампании россиян, но и для всего путинского режима. "Они боятся этого как огня", — заявил Арестович.

Поскольку российские оккупанты не знают, где именно украинские военные перейдут в контрнаступление, именно Мелитополь может сломать стратегическую оборонную операцию россиян. Тем временем в оккупированном Мелитополе продолжается "бавовна". Накануне в западной части города ночью прозвучали до 10 взрывов, а 9 августа "хлопки" слышали в районе военной базы врага. Напомним, в Мелитополе в ночь на 8 августа HIMARS разнесли временные казармы российских оккупантов.

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Другим вариантом, какой населенный пункт может стать ключом к освобождению юга Украины, стала Новая Каховка. В отличие от Мелитополя, именно от контроля за городом зависит сухопутный коридор в Крым и подача воды на полуостров.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ на юге — стягивают войска и могут попытаться применить военную хитрость.