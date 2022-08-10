Известный украинский журналист обнаружил у себя дома "прослушку": что известно

Журналист пока не комментирует ситуацию

В среду, 10 августа, на 168-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в доме у известного журналиста Виталия Портникова было обнаружено подслушивающее устройство.

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий ("Европейская Солидарность") в Facebook. Нардеп отметил, что полиция приехала быстро, а вот СБУ не спешила на вызов. Кто и с какой целью решил прослушивать журналиста, пока неизвестно.

"Во Львове дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на Эспрессо и Радио Свобода, нашел подслушивающее устройство. Это диктофон с возможностью долго вести запись. Вызвали полицию. Приехали быстро. Вызвали СБУ. Не едут. Как депутат Верховной Рады прошу СБУ немедленно приехать и возбудить дело. Мы же не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет. PS. СБУ приехала. Работают. Спасибо," — написал Княжицкий.

В апреле Портников предположил, что целью россии и кровавого диктатора владимира путина является массовое истребление и изгнание украинцев.

Напомним, СБУ в августе задержала российских киллеров, которые хотели убить высокопоставленных чиновников из Минобороны Украины.