За речь гауляйтера стыдно было всем, но только не ему

Предатель Украины Кирилл Стремоусов, назвавшийся "главой" установленной российскими оккупантами "херсонской военно-гражданской администрации", опозорился вульгарными шутками во время своего выступления перед жителями оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

На это обратил внимание блогер Рустем Адагамов, опубликовав видео того же выступления в собственном Twitter-аккаунте. Он назвал Стремоусова "отбросом общества" и "мутным типом", сравнив предателя Украины с нацистами.

Речь коллаборанта действительно оказалась крайне позорной, ведь сначала Стремоусов отличился непутевой шуткой о городе Голая Пристань на Херсонщине: "У нас всегда была шутка — Голая ПрИстань, или Голая ПристАнь. Это не шутка, ведь после шуток могут быть и дети, вы же знаете".

А затем приспешник российских оккупантов додумался назвать жителей Херсонской области "промежностью".

"Это не классика, это — жизнь. Мы с вами, как ни странно, — промежуток. Или "промежность", если угодно", — издал коллаборант.

Рот предателя не закрывался, поэтому он якобы "не для камер" процитировал строчки лидера российской панк-группы "Сектор газа" Юрия Хоя, назвав его "классиком шансона" и вспомнив Невского.

"Как говорил классик в своей песне, в шансоне: "Опа, опа, с чем срослась опа... Этого, говорит, не может быть. Промежуток должен быть". Поэтому промежуток, начиная с эпохи Александра Невского…", — заявил коллаборант, продолжив нести чепуху.

Похоже, что за слова Стремоусова было стыдно всем, только не ему. Пользователи сети не стеснялись поставить ему несколько диагнозов — все говорили об умственной отсталости. А некоторые отметили, что среди дорвавшихся к власти коллаборантов Стремоусов такой не один и с ним легко может посоревноваться представитель оккупантов в Крыму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце июня предатель Стремоусов загремел в больницу с сердечным приступом, возможно, даже после новостей об активном продвижении ВСУ в регионе.