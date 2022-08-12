В Запорожье гремят мощные взрывы: что известно на данный момент
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По обласному центру ударили 5 ракетами
В пятницу, 12 августа, на 170-й день полномасштабного вторжения рф в Украину россия обстреляла Запорожье.
Об этом пишут местные telegram-каналы. Сообщается о большом количестве взрывов. По предварительной информации, оккупанты применили якобы кассетные боеприпасы.
Руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух на своем telegram-канале подтвердил прилеты.
"Внимание! Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожья. Всего выпущено 5 ракет. Разрушения получили объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине. Информация уточняется. Соблюдаем правила воздушной тревоги. Помним о неразглашении информации", — написал Старух
Кроме того, в сети появилось видео дыма в Запорожской области, по-видимому, после прилета:
Тем временем сообщается о прилетах в Краматорске. По данным городского совета, оккупанты ударили по частному сектору.
Напомним, в ночь на 5 августа оккупанты выпустили несколько ракет по Запорожью, "прилеты" пришлись на пригород.
Ранее сообщалось, что захватчики могут начать наступление на Запорожье, чтобы отвлечь украинские войска от Донбасса.