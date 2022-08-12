"Остальным приготовиться?": ВСУ точным ударом ликвидировали адепта "русского мира" в Горловке

Под его руководством в городе продвигались идеи "русского мира"

В Донецкой области в оккупированном россиянами городе Горловка, недалеко от которого недавно были уничтожены склады вражеской армии, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще и основателя "российской весны-2014" Юрия Крикуленко.

Как передает издание Gorlovka.UA, украинская артиллерия нанесла точный удар в место сбора пророссийских боевиков, ликвидировав несколько ключевых фигур среди местных преступников, среди которых был и соратник россиян Крикуленко. В Горловке он был еще и криминальным авторитетом и владел развлекательным центром "Бермуды".

Информацию об этом подтвердил также местный активист Владимир Веселкин на своей странице в Facebook. Он отметил, что данные о якобы сердечном приступе, которые уже начали тиражировать местные пропагандистские СМИ, это ложь.

"Ожидаем новости о другом существе — Юрии Крикуленко, он же "беня". Будут рассказывать об инфаркте, ДТП или другой фигне, не верьте! Там причина та же — артиллерия ВСУ! Короче, "беня" фсе, пошел на Киев грунтовыми водами. Другим, приготовиться", — написал Веселкин.

Добавим, что Крикуленко в 2014 году был депутатом горсовета и стал главой "русской весны" в Горловке, перейдя на сторону оккупантов. Затем он был депутатом так называемой "ДНР" — должность не обошлась без приключений, ведь в 2016 году он сложил мандат, а в 2017 его арестовали сотрудники так называемого МГБ. Около месяца Крикуленко был под арестом, а затем его отпустили. После ареста он выехал в россию, но в 2020 году вернулся в Горловку

Примечательно, что развлекательный центр "Бермуды", которым владел Крикуленко, сгорел в Горловке 10 августа. Тогда появилась информация, что в заведении проходило важное совещание, и "кто-то нарушил технику пожарной безопасности". Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 августа защитники Украины ликвидировали известную террористку Ольгу Качуру (позывной "Корса"), которая в 2014 году предала страну и стала "полковником войск" квазиобразования "ДНР".