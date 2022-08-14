"На передовую, рыть окопы": в сети возмущены неадекватом, сорвавшим в Ровно флаг Украины (фото)

Проверку на уровень алкоголя в крови нарушитель проходить отказался

Украинцы продолжают удивлять своими решениями во время полномасштабной войны с россией, и не всегда в хорошем смысле. Так, к примеру, в сети очень осуждают поступок 34-летнего жителя Ровно, который пятничным вечером надругался над государственным флагом Украины. Очевидцы утверждают, что первым порывом хулигана была попытка помыть сине-желтым знаменем один из припаркованных автомобилей.

Больше подробностей сообщили в пресс-службе Ровенского областного управления Нацполиции. Правоохранители подчеркнули, что хоть подозреваемый и скрылся с места преступления, но его удалось очень оперативно разыскать и задержать.

Инцидент произошел рядом с одним из зданий на улице Князя Романа. Неадекват выдернул флаг вместе с древком, после чего сломал деревянную рукоятку напополам. Затем, ведя себя не совсем прилично, начала ругаться и размахивать тканью. Затем была совершена попытка помыть флагом машину, а закончилось все демонстративным топтанием государственного символа. Все это происходило на глазах у возмущенных перехожих.

Флаг на месте преступления

Вот так выглядит изуродованный символ

При задержании оказалось, что у жителя Ровно имеются все внешний признаки опьянения, но проходить проверку на алкотестере подозреваемый оказался. По факту случившегося уже открыто дело согласно ч. 1 ст. 338 ККУ. Мужчине может светить до трех лет за решеткой.

Многие недовольны тем, что подозреваемому "прикрыли" лицо

Впрочем, пользователи сети не столь благосклонны к дебоширу. Многие считают, что подобные люди являются предателями родины, поэтому их следует депортировать. Хотя есть предложения и более радикальные.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что совсем недавно в Кривом Роге произошла схожая ситуация. Однако здесь пострадал другой государственный символ — герб, пусть даже и изображенный на простой наклейке в автотранспорте.

На Харьковщине же одна из местных жительниц и вовсе утверждала, что готова поучаствовать в убийстве бойцов ВСУ. Впрочем, ее быстро отыскали местные правоохранители.