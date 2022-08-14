Осталось двое маленьких деток: капитан полиции скоропостижно скончался в возрасте 34 лет
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По слухам, в больницу правоохранитель попал из-за побоев
В Черниговской области в больнице скончался капитан полиции Богдан Литвиненко, — ему было всего 34 года.
Об этом 13 августа проинформировало местное управление Национальной полиции Украины.
Мужчина 10 лет отдал службе в органах внутренних дел, был инспектором по реагированию патрульной полиции Коропа Новгород-Сиверского районного управления полиции Черниговщины.
Официальной причиной смерти называют болезнь.
Сообщается, что у Литвиненко осталась жена и двое малолетних детей. Судя по профилям пары в соцсетях, оба ребенка, — девочки.
"Это очень болезненная потеря для всех нас. Вечная память", — написали в ГУНА Черниговской области.
Стоит заметить, что местные жители оставили неоднозначные комментарии к сообщению полиции о смерти Литвиненко в Facebook, — некоторые утверждают, что в больницу правоохранитель попал не из-за болезни, а после избиения, и дело пытаются "замять".
Официально такие заявления в полиции Черниговщины никак пока не комментировали.
Как сообщал "Телеграф", ранее на фронте трагически погиб командир боевой воинской части, полковник Олег Дегтярев.