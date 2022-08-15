Взрывы, пустые пляжи и ожидание Украины: как живет в оккупации Бердянск (фото, видео)
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Бердянцы бесстрашно ждут деоккупации юга Украины
На шестой месяц оккупации некогда курортный Бердянск в Запорожской области до сих пор не прогнулся под гнетом захватчиков, — несмотря ни на что люди крайне неохотно принимают гражданство рф, а на главного коллаборанта Александра Сауленко совершалось покушение.
"Телеграф" собрал последние новости, фото и видео, как живет Бердянск на середину августа.
"Русский мир" не пройдет
В начале месяца было совершено покушение на предателя Сауленко, который возглавил оккупационную администрацию Бердянска, — это до сих пор не дает ему покоя, и сейчас он уже уверенно утверждает, что покушение напрямую курировала СБУ, поскольку он "кость в горле" для украинских спецслужб.
Также местные жители утверждают, что в Бердянске с каждым днем оккупанты вводят все больше ограничений, чтобы заставить местных жителей взять российских паспорт, в то время как паспорта граждан Украины просто забирают при "проверке" домов. Сам факт таких мер говорит о том, что бердянцы не желают отрекаться от родины и становиться россиянами.
А что там пляжи?
Море в Бердянске последние дни немного штормовое, но теплое, без водорослей и медуз, — однако все равно на пляжах можно встретить совсем мало людей.
Прежде всего это вызвано эвакуацией из оккупации многих местных жителей и отсутствием наплыва туристов, который наблюдался там каждый год ранее.
Бердянск — это Украина!
Несмотря на все ухищрения оккупантов, жители Бердянска все равно ждут возвращения под контроль Украины, — этому свидетельствуют видеоролики, которые они активно публикуют в сети:
Как сообщал "Телеграф", вчера жителей Бердянска в очередной раз также переполошили взрывы в порту.