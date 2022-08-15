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Взрывы, пустые пляжи и ожидание Украины: как живет в оккупации Бердянск (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Подготовили репортаж про реалии жизни на сегодня в оккупированном Бердянске Новость обновлена 15 августа 2022, 08:37
Подготовили репортаж про реалии жизни на сегодня в оккупированном Бердянске

Бердянцы бесстрашно ждут деоккупации юга Украины

На шестой месяц оккупации некогда курортный Бердянск в Запорожской области до сих пор не прогнулся под гнетом захватчиков, — несмотря ни на что люди крайне неохотно принимают гражданство рф, а на главного коллаборанта Александра Сауленко совершалось покушение.

"Телеграф" собрал последние новости, фото и видео, как живет Бердянск на середину августа.

"Русский мир" не пройдет

В начале месяца было совершено покушение на предателя Сауленко, который возглавил оккупационную администрацию Бердянска, — это до сих пор не дает ему покоя, и сейчас он уже уверенно утверждает, что покушение напрямую курировала СБУ, поскольку он "кость в горле" для украинских спецслужб.

Также местные жители утверждают, что в Бердянске с каждым днем оккупанты вводят все больше ограничений, чтобы заставить местных жителей взять российских паспорт, в то время как паспорта граждан Украины просто забирают при "проверке" домов. Сам факт таких мер говорит о том, что бердянцы не желают отрекаться от родины и становиться россиянами.

А что там пляжи?

Море в Бердянске последние дни немного штормовое, но теплое, без водорослей и медуз, — однако все равно на пляжах можно встретить совсем мало людей.

Прежде всего это вызвано эвакуацией из оккупации многих местных жителей и отсутствием наплыва туристов, который наблюдался там каждый год ранее.

Оккупированный Бердянск август 2022
Лежаки на пляжах Бердянска пустуют
Оккупированный Бердянск август 2022
Лишь единицы приходят отдохнуть на море
Оккупированный Бердянск август 2022
Людей на пляжах можно пересчитать по пальцам

Бердянск — это Украина!

Несмотря на все ухищрения оккупантов, жители Бердянска все равно ждут возвращения под контроль Украины, — этому свидетельствуют видеоролики, которые они активно публикуют в сети:

Как сообщал "Телеграф", вчера жителей Бердянска в очередной раз также переполошили взрывы в порту.

Теги:
#Бердянск #Оккупация