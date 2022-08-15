Убегают? Из оккупированного Мелитополя россияне начали вывозить свои семьи

Мэр поделился приятными новостями о действиях напуганных оккупантов

После активной работы Вооруженных украинских сил российские оккупанты начали вывозить из временно захваченного города Мелитополь свои семьи.

Об этом в понедельник, 15 августа, на 173-й день мощного противостояния украинцев кровавым захватчикам из россии, в своем Телеграмм-канале рассказал мелитопольский мэр Иван Федоров. По его словам, на сегодняшний день в городе наблюдается "миграция русни".

Глава города связывает такую активность россиян с подрывом мостов в Херсонской области бойцами Вооруженных Сил Украины. После чего так называемое здешнее "руководство" оккупантов начало бежать в Мелитополь.

В то же время, после активной работы как украинских военных, так и партизан по наказанию коллаборантов, российские военнослужащие резко начали вывозить свои семьи из самого Мелитополя.

"После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие россии начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы это видим четко. Ждем "жеста доброй воли" и на Херсонском и Запорожском направлениях", — написал Федоров.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во временном оккупированном Мелитополе украинские партизаны совершили взрыв в одном из жилых кварталов, где проживает местный коллаборант.

Также напомним, как в городе представители партизанского движения покушались на родственницу одного из главных предателей Евгения Балицкого.