Военный эксперт назвал цель жестоких обстрелов Никополя: с военной точки зрения это глупо

Российские войска уничтожают мирную инфраструктуру, чтобы истощить Украину экономически

Несколькими днями раньше Никополь в Днепропетровской области пережил один из самых мощных обстрелов с начала войны — россияне запустили по жилым домам и мирным кварталам 120 реактивных снарядов. Этот обстрел потребовался оккупационной армии для того, чтобы продемонстрировать свои политико-экономические цели, в частности, уничтожение инфраструктуры Украины.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский. По его словам, город Никополь и Марганец обстреливаются с другого берега Днепра, а прикрытием этим действиям россиян служит оккупированная Запорожская АЭС.

Полковник запаса добавил, что ЗАЭС для россии — это не столько военное, сколько политическое средство влияния на все, что связано с эксплуатацией ядерных реакторов. Ведь после событий в Чернобыле и Фукусиме это всегда вызывает нервную реакцию.

"Поэтому мы видим скорее, на мой взгляд, способ политического международного шантажа со стороны россии с целью выторговать какие-то преференции. Например, ослабить санкционное давление или посадить Украину за стол переговоров с оккупантами. С военной точки зрения, такие действия не имеют никакого значения", – отметил Сергей Грабский.

Кроме того, считает военный эксперт, обстрелами Никополя российские войска хотят нанести удар по основам экономической безопасности Украины. А вот с военной точки зрения в этих действиях нет никакого значения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате последних обстрелов Запорожская АЭС была частично повреждена. При этом оккупанты не хотят делать из ЗАЭС демилитаризованную зону. А в "Энергоатоме" предупреждают – вопрос нужно решить до зимы, чтобы успеть отремонтировать инфраструктуру.