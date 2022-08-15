Как живет Никополь - город, который регулярно обстреливают россияне со стороны АЭС (фоторепортаж)
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Никополь подвергается постоянным вражеским обстрелам.
Российская армия регулярно обстреливает город Никополь в Днепропетровской области. Оккупанты бьют из реактивных установок "Град", ствольной артиллерии, также применяют фосфорные снаряды.
От вражеских атак страдают мирные кварталы, гражданская и промышленная инфраструктура.
В Никополе побывал корреспондент "Телеграфа", как живет город под постоянными обстрелами — смотрите в фоторепортаже.
Никополь располагается на берегу Каховского водохранилища в 105 км юго-восточнее Кривого Рога и в 65 км юго-западнее Запорожья. Крупный промышленный центр Украины. До войны в городе проживало около 100 тысяч человек.
Из Никополя с берегов Днепра можно разглядеть Запорожскую АЭС — она находится примерно в 20 километрах. Российская армия оккупировала ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, еще в начале марта. Оккупанты используют станцию в качестве военной базы и держат работников в заложниках. На территории электростанции российские войска установили ракетные комплексы, из которых обстреливают район Никополя.
Российские оккупанты практически каждый день терроризируют обстрелами Днепропетровскую область. В последнее время Никополь подвергается сильным обстрелам. Они прилетают со стороны Энергодара — города, где расположена АЭС. 11 августа противники обстреляли Никопольский район из РСЗО "Град", погибли 11 человек, было много тяжелораненых.
Ночью 14 августа областные власти насчитали 20 "прилетов". В ночь на 15 августа российские оккупанты снова обстреляли Никополь из РСЗО.
В городе повреждены многоэтажные и частные дома, местный завод, магазин, кафе, автомобили.
Несмотря на постоянные обстрелы и опасность в городе работают коммунальные службы, люди расчищают завалы. По городу курсирует общественный транспорт, в парках отдыхают люди. Никополь продолжает жить и работать в обычном режиме.
Фото и видео: Ян Доброносов
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