Как живет Никополь - город, который регулярно обстреливают россияне со стороны АЭС (фоторепортаж)

Никополь подвергается постоянным вражеским обстрелам.

Российская армия регулярно обстреливает город Никополь в Днепропетровской области. Оккупанты бьют из реактивных установок "Град", ствольной артиллерии, также применяют фосфорные снаряды.

От вражеских атак страдают мирные кварталы, гражданская и промышленная инфраструктура.

В Никополе побывал корреспондент "Телеграфа", как живет город под постоянными обстрелами — смотрите в фоторепортаже.

Никополь располагается на берегу Каховского водохранилища в 105 км юго-восточнее Кривого Рога и в 65 км юго-западнее Запорожья. Крупный промышленный центр Украины. До войны в городе проживало около 100 тысяч человек.

Никополь на карте

Никополь находится в 105 км от Кривого Рога

Это промышленный город

Никополь

Из Никополя с берегов Днепра можно разглядеть Запорожскую АЭС — она находится примерно в 20 километрах. Российская армия оккупировала ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, еще в начале марта. Оккупанты используют станцию в качестве военной базы и держат работников в заложниках. На территории электростанции российские войска установили ракетные комплексы, из которых обстреливают район Никополя.

С другой стороны Днепра видны шесть реакторов АЭС

Запорожская АЭС

Российские оккупанты практически каждый день терроризируют обстрелами Днепропетровскую область. В последнее время Никополь подвергается сильным обстрелам. Они прилетают со стороны Энергодара — города, где расположена АЭС. 11 августа противники обстреляли Никопольский район из РСЗО "Град", погибли 11 человек, было много тяжелораненых.

Ночью 14 августа областные власти насчитали 20 "прилетов". В ночь на 15 августа российские оккупанты снова обстреляли Никополь из РСЗО.

В городе повреждены многоэтажные и частные дома, местный завод, магазин, кафе, автомобили.

В Никополе повреждены многоэтажные и частные дома

Последствия вражеского обстрела

Город регулярно обстреливают российские войска

Применяют РСЗО и ствольную артиллерию

В домах повылетали стекла

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность в городе работают коммунальные службы, люди расчищают завалы. По городу курсирует общественный транспорт, в парках отдыхают люди. Никополь продолжает жить и работать в обычном режиме.

В городе работают коммунальщики

Убирают завалы

В городе курсирует транспорт

Несмотря на обстрелы Никополь живет и работает

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, о том, как живет прифронтовой Чугуев Харьковской области, который регулярно обстреливают россияне — смотрите в нашем репортаже.