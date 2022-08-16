Новая "бавовна" в Крыму: под Джанкоем пожар и взрывы (фото и видео)

Огонь и дым видны издалека

Утром 16 августа в окрестностях Джанкоя в оккупированном Крыму местные жители услышали звуки взрывов и увидели столб дыма. Предварительно, инцидент произошел на электроподстанции на территории села Майское. Взрывы раздались спустя неделю после детонации в Новофедоровке.

Согласно данным из местных источников, во время пожара слышны звуки взрывов, вероятно — детонации боекомплекта. Сообщается, что горит в двух местах — в Майском детонируют снаряды. Оккупационные власти уже выехали на место инцидента, но что именно произошло в селе не сообщают.

Место нахождения пожара на территории Крыма

Местные жители публикуют многочисленный фото и видео пожара.

Пожар возле Джанкоя

Российские источники также сообщают о взрыве, но отмечают, что детонация боекомплекта и пожар на подстанции происходят в разных местах (электроподстанция вспыхнула в самом Джанкое). Они публикуют видео масштабного возгорания с несколькими точками горения.

Отметим, что до села Майского (по части источников пгт Азовского — они находятся рядом по карте) от самого Джанкоя около 25 км. При этом от ближайшей позиции ВСУ — около 200 км. Причина взрыва пока не установлена.

Читайте также: Категория Блоги/мнения В Новофедоровке рвануло явно неслучайно. И россия де-факто признала, что Крым - это Украина Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" рассказал, почему все военные объекты россиян в Крыму – законные цели для Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне спешно покидают оккупированный полуостров после взрывов на аэродроме в Новофедоровке. Взрывы и последующая реакция россиян и жителей оккупированного полуострова также стала предметом шуток. Напомним, Украине не отказывается от идеи вернуть захваченный россией Крым. Одним из этапов может стать удар по Крымскому мосту.