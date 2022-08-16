Новая "бавовна" в Крыму: под Джанкоем пожар и взрывы (фото и видео)
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Огонь и дым видны издалека
Утром 16 августа в окрестностях Джанкоя в оккупированном Крыму местные жители услышали звуки взрывов и увидели столб дыма. Предварительно, инцидент произошел на электроподстанции на территории села Майское. Взрывы раздались спустя неделю после детонации в Новофедоровке.
Согласно данным из местных источников, во время пожара слышны звуки взрывов, вероятно — детонации боекомплекта. Сообщается, что горит в двух местах — в Майском детонируют снаряды. Оккупационные власти уже выехали на место инцидента, но что именно произошло в селе не сообщают.
Местные жители публикуют многочисленный фото и видео пожара.
Российские источники также сообщают о взрыве, но отмечают, что детонация боекомплекта и пожар на подстанции происходят в разных местах (электроподстанция вспыхнула в самом Джанкое). Они публикуют видео масштабного возгорания с несколькими точками горения.
Отметим, что до села Майского (по части источников пгт Азовского — они находятся рядом по карте) от самого Джанкоя около 25 км. При этом от ближайшей позиции ВСУ — около 200 км. Причина взрыва пока не установлена.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне спешно покидают оккупированный полуостров после взрывов на аэродроме в Новофедоровке. Взрывы и последующая реакция россиян и жителей оккупированного полуострова также стала предметом шуток. Напомним, Украине не отказывается от идеи вернуть захваченный россией Крым. Одним из этапов может стать удар по Крымскому мосту.