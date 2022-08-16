Пустые пляжи и разрушенные мосты: как выглядит курортное Счастливцево в оккупации

Всегда людное место для отдыха теперь веет некой пост-апокалиптикой

Полномасштабное российское вторжение в Украину поломало множество планов сотен тысяч людей. В том числе и на летний отдых, который украинцы часто проводили на курортах Арабатской Стрелки. Село Счастливцево, которое находится в оккупации, ранее было одним из наиболее популярных мест для отдыха туристов не только с разных городов Украины, но и мира, теперь потихоньку запустевает. Над ним регулярно летают на боевой технике захватчики, а местная инфраструктура без должного присмотра уже начала "сыпаться".

Как выглядит Счастливцево в оккупации, поделились администраторы Instgram-страницы love.henichesk. Напомним, что именно в Гениченском районе Херсонщины и находится этот населенный пункт, где украинцы пережили так много счастливых моментов.

Разумеется, ни о каком полноценном туристическом сезоне в 2022 году Счастливцево и не мечтает. Местные пляжи выглядят максимально запустевшими, на них можно редко заметить кого-то из местных. В отдельных местах посреди песка потрясающе чувствует себя трава, которую даже не пытаются убирать оккупанты.

Набережные необычно пустынны

Людей на пляжах почти нет

В большинстве случаев поплавать приходят местные

Люди приходят к морю нечасто, ведь опасаются за свою жизнь, поэтому от современных набережных на фотографиях слегка веет пост-апокалиптикой. Отдыхающих почти нет, продавцов и зазывал — тоже, а море и вовсе пустынно.

"Разгар" сезона

Российские оккупанты в целом забросили присмотр за инфраструктурой Счастливцево. Именно поэтому один из местных мостов частично обвалился, но проезд по нему не закрыт. Каждый желающий может заснять эту унылую картину, которую пока некому исправить.

Украинские власти бы подобное без внимания не оставили

Впрочем, судя по комментариям, местные жители и другие украинцы с нетерпением ждут прихода ВСУ и деоккупации села. Для многих Счастливцево было не только курортом, но и так называемым "местом силы", поэтому отдавать его россиянам никто не собирается.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об августе в оккупированной Кирилловке, где из-за давления захватчиков местным приходится продавать товары по ценам в двух валютах. Ситуация с пляжами и морем также оставляет желать лучшего.

Помимо этого мы писали о ситуации в Геническе, где россияне всячески пытаются навязать жителям свое гражданство и подмять весь курорт под себя.