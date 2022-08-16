Тиктокерша и сестра боевика: кто такая Земфира Сулейманова, погибшая в Донецке

25-летняя россиянка приехала проведать брата-террориста из отряда "Барс" и хотела стать военкором

Во вторник, 16 августа, стало известно о гибели во временно оккупированном Донецке 25-летней Земфиры Сулеймановой. Девушка, являющаяся активисткой Национал-большевистской партии рф, была известна у себя благодаря тик-токам, в которых она раскручивала партию "Другая Россия Э.В. Лимонова".

Девушке нравилось все военное

Известно, что девушка прибыла в Донецк неделю назад и занялась "волонтерской" и "журналистской" деятельностью (на стороне оккупантов), и как раз во время поездки на очередную съемку вместе с одним из террористов "днр", авто наехала на мину. Хотя ее отвезли в больницу, спустя несколько часов Земфира Сулейманова скончалась.

Во время поездки к очередной съемке пропагандистка погибла

Хоронить Земфиру Сулейманову будут на Родине – в Нижнем Новгороде.

Между тем, как сообщает в своем Твиттере депутат из санкт-петербурга Федор Грудин, Сулейманова приехала на Донбасс к своему брату, воюющему против Украины.

Как выяснил "Телеграф", братом Земфиры Сулеймановой является Рамазан Сулейманов, также член Национал-большевистской партии, который в 2020 году в Нижнем Новгороде задерживался за оскорбление судьи. 13 ноября 2020 года он вывесил баннер на заборе Нижегородского районного суда.

В июне 2021 года Рамазан Сулейманов был приговорен к году исправительных работ, но окончательно приговор был утвержден лишь в мае 2022 года, но отбывать его, как указано в приговоре, нацбол не может.

Как отмечает блогер Necro Mancer, Рамазан Сулейманов воюет на Донбассе в составе добровольческого отряда "Барс" под эгидой минобороны рф.

Рамазан Сулейманов

Недавно в Горловке в результате точечного удара ВСУ был убит один из адептов "русского мира", "экс-депутат днр" Юрий Крикуленко.