"Очень страшно": вечерняя "бавовна" в Керчи напугала жителей (видео)

В четверг, 18 августа, на 176-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В Керчи люди слышали мощный взрыв.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. Советник так называемого "главы" оккупированного Крыма Олег Крючков заявил, что якобы сработала система ПВО.

Жители оккупированного полуострова пожаловались на грохот, который их напугал.

В сети публикуют кадры с места инцидента. (Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика)

Напомним, первая "бавовна" на оккупированном полуострове произошла еще 9 августа, когда что-то взорвалось на военном аэродроме захватчиков в Новофедоровке, где могли находиться десятки самолетов и несколько вертолетов. Ровно через неделю, 16 августа, в Крыму вблизи Джанкоя произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов. Местные "власти" нелепо объяснили произошедшее. В этот же день "бавовна" случилась на военной авиабазе в пгт Гвардейское вблизи Симферополя.