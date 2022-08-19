"Шпионов ищут?" На въезде в Севастополь после "бавовны" поставили блокпост (фото)

Россияне переживают о сохранности своих жизней, регулярно отбирая чужие

Ночные взрывы на территории аэропорта "Бельбек", что вблизи Севастополя, не прошли даром. Как сообщают крымчане в сети, въезд в Севастополь теперь невозможен без прохождения специального блокпоста. Проверяющий объект уже обозвали "пунктом стоп-контроля", он работает даже глубокой ночью.

Деталями и фотографиями поделились в Telegram-канале "ЧП / Севастополь". Судя по снимку, военный объект на дороге появился вскоре после того, как был атакован с воздуха "Бельбек".

Сообщается, что проверку проводят не для всех. Особое внимание уделяют машинам, которые имеют украинские номера и, соответственно, регистрацию. Российские автомобили, судя по всему, пропускают просто так.

Блокпост в Севастополе

Сколько человек работает на блок-посту, неизвестно. Также пока не сообщается, дала ли какие-либо результаты подобная проверка.

Зато в сети уже началось бурное обсуждение очередного решения российских оккупантов. Люди предполагают, что вражеские военные всерьез опасаются новых провокаций со стороны ВСУ, поэтому начали своеобразную "охоту на ведьм".

Напомним, что аэропорт под Севастополя был не единственным объектом в Крыму, где накануне раздавались взрывы. Также мощную "бавовну" слышали жители Керчи вблизи Крымского моста. К сожалению, строение пока еще остается невредимым, однако многие местные жители, переехавшие на полуостров с россии, серьезно встревожены.

Также отметился громкими взрывами и оккупированный Донбасс. В Амвросиевке неподалеку Донецка весьма длительно детонировал склад с боеприпасами.