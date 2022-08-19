"Референдум" на Донбассе откладывается: главарь боевиков объяснил причину

Местные коллаборанты говорят, что еще не вся область под их "властью"

Главарь боевиков так называемой "ДНР" денис пушилин, недавно опозорившийся в Беларуси, сообщил, что квазиреспублика в ближайшее время не присоединится к составу страны-агрессора. Все дело в том, что российским войскам никак не удается оккупировать всю область.

Об этом коллаборационист рассказал в комментарии пропагандистским СМИ, отметив, что в состав россии он хотел бы присоединяться только "после выхода на границы республики", то есть — на границу Донецкой области.

"Мы намерены проводить референдум только после выхода на конституционные границы республики. Очевидно, что он должен пройти по всей территории "ДНР": мы всем гражданам предоставим возможность выразить это долгожданное право на волеизъявление быть в составе российской федерации", — заявил предатель Украины.

Его слова можно расценивать как четкий намек на то, что в сентябре никакого "референдума" уж точно не будет. По всей вероятности, незаконное голосование оккупанты не смогут провести не только в так называемой "ДНР", но и в других временно захваченных областях Украины. А если учесть крайне низкую скорость продвижения российских войск по Донецкой области, то маловероятным выглядит проведение такого "референдума" и до конца года.

Напомним, что так называемый "референдум" оккупанты хотят провести и в Запорожской области. Местный коллаборант владимир рогов заявлял, что незаконное голосование планируется на первую половину сентября. Тем временем херсонский коллаборант кирилл стремоусов сделал заявление о старте подготовки плебисцита в регионе еще в конце июня.