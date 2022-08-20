Укр

Снова беспилотник? В Севастополе новая "бавовна": дым поднимается над военным зданием (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
611
Дым видно издалека Новость обновлена 20 августа 2022, 09:09
Дым видно издалека

Хваленое ПВО не помогло

В оккупированном Крыму утром 20 августа раздался взрыв. Над штабом Черноморского флота российской федерации в Севастополе поднимается дым. Хлопок в окрестностях слышали около 8:20 утра. Напомним, здесь чуть менее трех недель назад уже произошло ЧП с беспилотником.

Именно беспилотник оккупационные власти винят и в этот раз — об этом сообщил псевдогубернатор оккупантов Михаил Развожаев. По его словам беспилотный летательный аппарат угодил в крышу и не был сбит.

При этом над Севастопольской бухтой работали стрелковым оружием, отмечает гауляйтер. Якобы беспилотник шел низко. Зону вокруг штаба российского флота оцепили. Жителей просят не выходить из дома в течение часа. По первым данным — жертв нет.

На месте работают спецслужбы, тушат начавшийся пожар.

Севастополь пожар 20 августа
Пожар тушат
Взрыв Севастополь 20 августа
Полицейское оцепление

В сети также опубликовали видео беспилотника, атаковавшего штаб Черноморского флота. На камеру также попал момент его обстрела.

Напомним, в оккупированном Крыму в последние дни участились взрывы и загорания. Оккупационные власти винят то украинские беспилотники, неизвестно как пролетевшие незамеченными около 200 км от линии фронта, то заявляют о диверсии.

Именно диверсантов обвиняют во взрыве на складе боеприпасов под Джанкоем. После "бавовны" россияне начали активный поиск "террористов".

Теги:
#Крым #Севастополь