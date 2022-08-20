Снова беспилотник? В Севастополе новая "бавовна": дым поднимается над военным зданием (видео)

Хваленое ПВО не помогло

В оккупированном Крыму утром 20 августа раздался взрыв. Над штабом Черноморского флота российской федерации в Севастополе поднимается дым. Хлопок в окрестностях слышали около 8:20 утра. Напомним, здесь чуть менее трех недель назад уже произошло ЧП с беспилотником.

Именно беспилотник оккупационные власти винят и в этот раз — об этом сообщил псевдогубернатор оккупантов Михаил Развожаев. По его словам беспилотный летательный аппарат угодил в крышу и не был сбит.

При этом над Севастопольской бухтой работали стрелковым оружием, отмечает гауляйтер. Якобы беспилотник шел низко. Зону вокруг штаба российского флота оцепили. Жителей просят не выходить из дома в течение часа. По первым данным — жертв нет.

На месте работают спецслужбы, тушат начавшийся пожар.

Пожар тушат

Полицейское оцепление

В сети также опубликовали видео беспилотника, атаковавшего штаб Черноморского флота. На камеру также попал момент его обстрела.

Напомним, в оккупированном Крыму в последние дни участились взрывы и загорания. Оккупационные власти винят то украинские беспилотники, неизвестно как пролетевшие незамеченными около 200 км от линии фронта, то заявляют о диверсии.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Русских в Крыму ждет своя долина Бекаа Украинский журналист Денис Попович увидел интересные аналогии между происходящей сейчас "бавовной" в Крыму и воздушным сражением в небе над ливанской долиной Бекаа в июне 1982 года, когда израильской авиацией были уничтожены десятки русских самолетов и зенитно-ракетных комплексов

Именно диверсантов обвиняют во взрыве на складе боеприпасов под Джанкоем. После "бавовны" россияне начали активный поиск "террористов".