Бегут даже бывалые предатели: у россиян на Луганщине новая проблема

Мотиваторы из российских захватчиков никакие

Временно оккупированная Луганщина продолжает сопротивляться российским оккупантам, пытающимся навязать свои правила и порядки с помощью силы. Несмотря на уничтожение военной базы в Лисичанске и ужасные условия жизни в Северодонецке, эти два города остаются под контролем захватчиков. При этом они терпят поражения не только на фронте, но и при попытках совладать с местным населением. Так, практически никто не хочет работать на российскую армию.

Информация стала известна от руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая. Как сообщил чиновник в своем Telegram-канале, проблема имеется не только с банальными разнорабочими, но и сотрудниками оккупационных "администраций".

По словам Гайдая, наибольшие проблемы наблюдаются в Рубежном, Кременной и уже упомянутых Северодонецке с Лисичанском. Люди попросту не хотят сотрудничать с оккупантами: и по идейным соображениям, и благодаря уже имеющемуся опыту. Россияне не спешат платить по счетам, а потому многим приходится работать без гроша.

"Не все, но подавляющее большинство уже игнорирует предложения. Либо сами попались на обман, либо имеют родственников или знакомых, которым тоже не выплатили обещанное. Места-то небольшие, и связь какая-никакая, но есть", — отмечает чиновник.

Читайте также: Категория В регионах "Референдум" на Донбассе откладывается: главарь боевиков объяснил причину Местные коллаборанты говорят, что еще не вся область под их "властью"

Помимо этого существует риск быть мобилизованным в армию так называемой "ЛНР". Вишенкой на торте является принцип, по которому оккупанты оценивают стоимость различных работ. К примеру, одинаковую зарплату могут получить охранники местных уцелевших предприятий и люди, которые занимаются разбором завалов. Естественно, что мало кого будет интересовать второй вариант.

Но самое интересное даже не это. Россияне жестко нуждаются в кадрах не только среди обычных рабочих.

"Много "вакансий" за последние недели возникло и в органах внутренних дел оккупантов. Даже в населенных пунктах, захваченных в 2014 году, — говорит Сергей Гайдай. — Существуют они на самом деле или открыты исключительно для мобилизации, станет понятно в ближайшее время".

При этом исключать вариант с тем, что россияне просто либо несут огромные потери (что факт), либо коллаборанты убегают в ужасе, нельзя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на различных участках фронта в Украине. Ситуацию анализировали благодаря свежим картам боев от Института изучения войны.